مدیرموزه موسیقی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: جهت دهی فرهنگ شفاهی و حرکت به سمت تولید مکتوبات و مستندات موسیقی یکی از خلاء های موجود در عرصه موسیقی است و موزه موسیقی بنا بر رسالت فرهنگی که دارد و بر اساس این ضرورت برنامه هایی را برای اجرا در دست اقدام دارد.



علی مرادخانی افزود: با توجه به اهمیت امر پژوهش از سویی وکمبود منابع موسیقی و لزوم مکتوب شدن منابع شفاهی دراین حوزه موزه موسیقی علاوه بر پژوهشگران، از دانشجویان و پایان‌نامه‌های مرتبط نیز حمایت می کند.



مدیر موزه در ادامه تصریح کرد: با توجه به کمبود پژوهش در حوزه موسیقی و با توجه به برنامه‌های طراحی شده موزه موسیقی اگر این پژوهش‌ها مرتبط با تاریخ موسیقی، شناخت هنرمندان عرصه موسیقی، ساز شناسی، پژوهش در امور موسیقی محلی ایرانی باشد، حمایت‌های ویژه‌ای به این پژوهش‌ها تعلق می‌گیرد.



موزه موسیقی در سال88 با حضور بزرگان موسیقی افتتاح شد و تا به امروز بیش از 8 هزار جلد کتاب فرهنگی و هنری و بیش از 33 هزار ساعت آثار صوتی که شامل اولین آثار صوتی ضبط شده از گذشته تا به امروز، در گنجینه این موزه موجود است.

