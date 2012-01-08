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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

با صدور پیامی تصریح شد/

آیت الله شاه آبادی از برجسته ترین عرفای قرن اخیر بود

آیت الله شاه آبادی از برجسته ترین عرفای قرن اخیر بود

قم - خبرگزاری مهر: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به مناسبت در گذشت آیت الله شاه آبادی پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام تسلیت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به مناسبت درگذشت آیت‌الله شاه‌آبادی آمده است: درگذشت عالم وارسته و فقیه مجاهد حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمد شاه‌آبادی مایه اندوه و تاثر دوست‌داران فضیلت‌های اسلامی و انسانی شد.

در ادامه این پیام تصریح شده است: آیت‌الله شاه‌آبادی فرزند استاد فقید بنیانگذار جمهوری اسلامی، مرحوم آیت الله العظمی محمدعلی شاه‌آبادی(ره) بود که یکی از وارسته‌ترین زهّاد و برجسته‌ترین عرفای قرن اخیر به شمار می‌رود.

در این پیام با اشاره به خدمات مرحوم آیت الله شاه آبادی بیان شده است: استاد شاه‌آبادی عمر خود را در خدمت مکتب قرآن کریم و عترت معصومین(ع) گذراند و ضمن تألیف آثار ارجمند، شاگردان فراوانی را به مکتب امام صادق(ع) تقدیم کرد.

در ادامه آمده است:‌ مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی در دوران رژیم فاسد گذشته یار و همراه امام امت بود و در کنار سایر فضلای حوزه علمیه قم برای استقرار نظام اسلامی و مبارزه با طاغوت کوشید.

در بخش پایانی این پیام یادآور شده است: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ضمن عرض تسلیت درگذشت این عالم ربانی به محضر حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، عموم فضلای حوزه‌های علمیه و همه پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، علو درجات را برای آن فقیه جلیل القدر از درگاه خداوند منان خواستار است.
 

کد مطلب 1504172

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