آیت الله شاه آبادی از برجسته ترین عرفای قرن اخیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام تسلیت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به مناسبت درگذشت آیت‌الله شاه‌آبادی آمده است: درگذشت عالم وارسته و فقیه مجاهد حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمد شاه‌آبادی مایه اندوه و تاثر دوست‌داران فضیلت‌های اسلامی و انسانی شد.



در ادامه این پیام تصریح شده است: آیت‌الله شاه‌آبادی فرزند استاد فقید بنیانگذار جمهوری اسلامی، مرحوم آیت الله العظمی محمدعلی شاه‌آبادی(ره) بود که یکی از وارسته‌ترین زهّاد و برجسته‌ترین عرفای قرن اخیر به شمار می‌رود.



در این پیام با اشاره به خدمات مرحوم آیت الله شاه آبادی بیان شده است: استاد شاه‌آبادی عمر خود را در خدمت مکتب قرآن کریم و عترت معصومین(ع) گذراند و ضمن تألیف آثار ارجمند، شاگردان فراوانی را به مکتب امام صادق(ع) تقدیم کرد.



در ادامه آمده است:‌ مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی در دوران رژیم فاسد گذشته یار و همراه امام امت بود و در کنار سایر فضلای حوزه علمیه قم برای استقرار نظام اسلامی و مبارزه با طاغوت کوشید.



در بخش پایانی این پیام یادآور شده است: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ضمن عرض تسلیت درگذشت این عالم ربانی به محضر حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، عموم فضلای حوزه‌های علمیه و همه پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، علو درجات را برای آن فقیه جلیل القدر از درگاه خداوند منان خواستار است.

