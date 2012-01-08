73 عکس به نمایشگاه عکس "سفینه النجاه" خوزستان راه یافت

انوشیروان بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال انتشار فراخوان دومین سوگواره عکس عاشورا «سفینه النجاه» 104 عکاس با بیش از 750 اثر در این رقابت شرکت کردند.

وی افزود: هیئت داوران متشکل از حسین چنعانی عکاس پیشکسوت خوزستانی مقیم تهران، کریم متقی عکاس تبریزی سرشناس کشور و شاهرخ حیدری عکاس و کاریکاتوریست مطرح بین المللی خوزستان، از میان آثار 104 عکاس از سراسر استان، 73 اثر از 26 عکاس را به منظور حضور در نمایشگاه انتخاب کردند.



رئیس موزه هنرهای معاصر اهواز در خصوص اهداف برگزاری این سوگواره تصریح کرد: هدف از برگزاری این مسابقه، اشاعه و اعتلای فرهنگ و هنر دینی، اعتبار فرهنگی و هنری هنرمندان خوزستانی از طریق بستر سازی مناسب و تعالی بخشیدن به خلاقیتهای هنری، شناسایی و معرفی هنرمندان مستعد، خلاق و توجه به تجربه های تصویری هنرمندان جوان، پرداختن به هنرهای نمادین و آئینها و نمایشهای مذهبی و ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط فرهنگی و تبادل تجارب هنری است.



بهرامی تصریح کرد: در پایان مسابقه به چهار اثر برتر هر کدام مبلغ چهار میلیون ریال معادل 400 هزار تومان همراه با تندیس سوگواره اهدا خواهد شد و تمام شرکت کنندگان نیز گواهی شرکت دریافت می کنند.

