تبعیض در دستگاه قضایی جایگاهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی موسوی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای معاونین دادگستری آذربایجان غربی ضمن انتقاد از تلاش برخی افراد در راستای اعمال نظر بر احکام قضایی و روند کاری قوه قضائیه، افزود: در دستگاه قضائی تبعیض جایگاهی ندارد و با توجه به مطرح بودن بحث حق الناس و حقوق الهی، به هیچ وجه نمی توان از حقوق به حق مردم چشم پوشی کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی آذربایجان غربی در حوزه امنیت شهروندان با کسی تعارف ندارد، اظهار داشت: اگر هر کس با هر مقامی در مقابل اجرای عدالت مقاومت کند، دستگاه قضائی با تمام ‏قدرت پاسخش را می دهد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی داشتن امنیت اجتماعی را حق مسلم شهروندان دانست و بیان داشت: ضمانت اجرای این نظم برای رسیدن شهروندان به حقوق خود با دستگاه قضایی است.

رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این جلسه از ارائه بیش از دو هزار مشاوره قضائی طی آذرماه سالجاری در واحد ارشاد و معاضدت ‏قضائی ارومیه خبر داد و گفت: همچنین این واحد 574 فقره پرونده را جهت صلح و سازش به شووراهای حل اختلاف ابلاغ کرده است.

بیژن قصابی کنترل دادخواست یا تکمیل آنها جهت ارجاع و ارشاد افراد نیازمند را از دیگر وظایف این واحد عنوان کرد و بیان داشت: کارکنان واحد ارشاد و معاضدت قضائی به یک هزار و 580 فقره، مشاورین ماده 187 به 254 فقره و وکلا به 182 فقره پرونده خدمات مشاوره ای ارائه کرده اند.

در این جلسه علیرضا خزائیلی به عنوان معاون قضائی و رئیس دبیرخانه حقوق شهروندی دادگستری آذربایجان غربی منصوب شد.