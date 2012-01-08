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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

قائم مقام وزیر خبر داد:

مهمترین محورهای چشم انداز همکاری های علمی وزارت علوم

مهمترین محورهای چشم انداز همکاری های علمی وزارت علوم

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به مهمترین محورهای چشم انداز در بخش همکاری‌های علمی و بین‌المللی گفت: همکاری‌های بین‌المللی به عنوان یک فرصت و نه تهدید، برنامه و وظایف جدید وزارت علوم به عنوان ستاد توسعه علم و فناوری کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قربانی صبح امروز در حاشیه افتتاح شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام افزود: همچنین توجه به جهانی شدن علم و تکنولوژی و استفاده از قابلیت‌های علم در جهان اسلام و محور قرار دادن دیپلماسی علمی و فناوری با توجه به ماهیت علم از مهمترین محورهای این چشم‌انداز است.

وی اضافه کرد: در این راستا یکی دیگر از مهمترین برنامه های وزارت علوم در بخش بین‌الملل توسعه همکاری‌های علمی و فناوری با سازمان‌های تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور تجاری سازی دانش، ایجاد همگرایی و هم افزایی در این زمینه است.

به گفته معاون وزیر علوم یکی از این سازمان‌های تخصصی منطقه‌ای کامستک است که وزارت علوم برنامه‌های مشترکی در زمینه‌های علم و فناوری با این سازمان دارد.

قربانی به یکی از این برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: میزبانی شبکه‌های علمی، آموزشی و فناوری با همکاری کامستک در ایران یکی از این برنامه‌ها است.

وی در ادامه به تاسیس رسمی دو شبکه دیگر با موافق مجمع عمومی کامستک در ایران اشاره کرد و گفت: شبکه پارک‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی و شبکه نانوفناوری کشورهای اسلامی طی روز گذشته و امروز در پارک علم و فناوری گیلان و پژوهشگاه مواد افتتاح شد.

کد مطلب 1504183

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