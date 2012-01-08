مهمترین محورهای چشم انداز همکاری های علمی وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قربانی صبح امروز در حاشیه افتتاح شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام افزود: همچنین توجه به جهانی شدن علم و تکنولوژی و استفاده از قابلیتهای علم در جهان اسلام و محور قرار دادن دیپلماسی علمی و فناوری با توجه به ماهیت علم از مهمترین محورهای این چشمانداز است.
وی اضافه کرد: در این راستا یکی دیگر از مهمترین برنامه های وزارت علوم در بخش بینالملل توسعه همکاریهای علمی و فناوری با سازمانهای تخصصی منطقهای و بینالمللی به منظور تجاری سازی دانش، ایجاد همگرایی و هم افزایی در این زمینه است.
به گفته معاون وزیر علوم یکی از این سازمانهای تخصصی منطقهای کامستک است که وزارت علوم برنامههای مشترکی در زمینههای علم و فناوری با این سازمان دارد.
قربانی به یکی از این برنامهها اشاره کرد و گفت: میزبانی شبکههای علمی، آموزشی و فناوری با همکاری کامستک در ایران یکی از این برنامهها است.
وی در ادامه به تاسیس رسمی دو شبکه دیگر با موافق مجمع عمومی کامستک در ایران اشاره کرد و گفت: شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی و شبکه نانوفناوری کشورهای اسلامی طی روز گذشته و امروز در پارک علم و فناوری گیلان و پژوهشگاه مواد افتتاح شد.
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