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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

ابراهیمی:

ثبت نام و پذیرش پرونده های جوایز صادراتی در زنجان آغاز شد

ثبت نام و پذیرش پرونده های جوایز صادراتی در زنجان آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از آغاز ثبت نام و پذیرش پرونده های جوایز صادراتی در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ابراهیمی افزود: پرونده های جوایز صادراتی سال 89 هم اکنون در حال ثبت نام و پذیرش است و صادرکنندگان استان زنجان می توانند از طریق سامانه "یارانش" ثبت نام کنند.  
 
وی ادامه داد: بر اساس مجوز سازمان توسعه تجارت ایران، ثبت نام برای پرونده های جوایز صادراتی سال 89 از اول آذرماه آغاز شده است و متقاضیان می توانند تقاضای خود رااز طریق سامانه yaranesh.tpo.ir (سیستم اینترنتی جوایز صادراتی ) ثبت کنند.
 
ابراهیمی تصریح کرد: پس از ثبت تقاضا در سامانه یارانش متقاضیان باید نسبت به ارائه مدارک و مستندات خود به معاونت توسعه تجارت خارجی اقدام نمایند.
 
وی یادآور شد: تاکنون 21 پرونده جوایز صادراتی پذیرش شده است که به محض اعلام سازمان توسعه تجارت ایران و تخصیص اعتبار جوایز صادراتی پرداخت خواهد شد.
 
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بابیان اینکه کلیه معوقه های جوایز صادراتی سال 88 پرداخت شده است، افزود: معوقه باقیمانده ازسال 88 نیز به میزان چهارمیلیارد و 110 میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان توسعه تجارت ایران درحال پرداخت است.
 
ابراهیمی تعداد پرونده های پذیرش شده سال 88 را 46 پرونده عنوان کرد و افزود: به طور کلی در سال 88 حدود 14 میلیارد ریال جوایز صادراتی به صادرکنندگان مشمول در استان زنجان پرداخت شده است.
کد مطلب 1504187

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