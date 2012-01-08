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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

پسندیده در گفتگو با مهر:

60 کارشناس حفاظت محیط زیست البرز آموزش ضمن خدمت دیدند

60 کارشناس حفاظت محیط زیست البرز آموزش ضمن خدمت دیدند

کرج –خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: 60 نفر از کارشناسان حفاظت محیط زیست در دورههای آموزشی ضمن خدمت، در محل دفتر آموزش و پژوهش استانداری البرز آموزش دیدند.

حسین پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: در راستای ارتقاء سطح دانش تخصصی کارکنان و گذراندن دوره های آموزش ضمن خدمت، اولین دوره در محل دفتر آموزش و پژوهش استانداری البرز برگزار شد.

وی افزود: در این دوره آموزشی 60  نفراز مدیران و کارشناسان حفاظت محیط زیست البرزشرکت کردند.

پسندیده در خصوص جزئیات این دوره ها و ریز دروس ارائه شده نیز بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، این دوره در دو بخش ویژه مدیران و کارمندان برگزار شد که طرح سلمان ویژه مدیران پایه و میانی و دوره های عمومی ویژه کارمندان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز روند برگزاری این دوره ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: شرکت مدیران و کارشناسان در این دوره ها در کنار  آموزش سایر دوره های تخصصی بسیار کارآمد است و در توانمند سازی آنان موثر خواهد بود.

کد مطلب 1504192

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