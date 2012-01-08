60 کارشناس حفاظت محیط زیست البرز آموزش ضمن خدمت دیدند

حسین پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: در راستای ارتقاء سطح دانش تخصصی کارکنان و گذراندن دوره های آموزش ضمن خدمت، اولین دوره در محل دفتر آموزش و پژوهش استانداری البرز برگزار شد.



وی افزود: در این دوره آموزشی 60 نفراز مدیران و کارشناسان حفاظت محیط زیست البرزشرکت کردند.



پسندیده در خصوص جزئیات این دوره ها و ریز دروس ارائه شده نیز بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، این دوره در دو بخش ویژه مدیران و کارمندان برگزار شد که طرح سلمان ویژه مدیران پایه و میانی و دوره های عمومی ویژه کارمندان است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز روند برگزاری این دوره ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: شرکت مدیران و کارشناسان در این دوره ها در کنار آموزش سایر دوره های تخصصی بسیار کارآمد است و در توانمند سازی آنان موثر خواهد بود.