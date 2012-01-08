108 هزار تن کشت مجدد برنج در بابلسر انجام شد

حسن عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بابلسر 28 هزار و 500 هکتار زمین کشاورزی دارد که از این میزان، 15 هزار و 100 هکتار زمین شالیزاری است.

وی افزود: از اراضی زیر کشت شالی در شهرستان، سالانه 90 هزار تن شلتوک برداشت می شود.

سرپرست مدیریت زراعت جهاد کشاورزی استان ادامه داد: شلتوک تولیدی شهرستان بابلسر، رتبه ششم را در استان دارد.

عنایتی افزود: از چهار هزار و 500 هکتار زمین شالیزاری شهرستن بالغ بر هفت هزار و 250 تن رتون به ارزش اقتصادی بیش از 240 میلیون تومان برداشت شده است.

وی گفـت: 10 هزار و 600 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان، امسال مکانیزه برداشت شد.

