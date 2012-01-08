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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

عنایتی در گفتگو با مهر:

108 هزار تن کشت مجدد برنج در بابلسر انجام شد

108 هزار تن کشت مجدد برنج در بابلسر انجام شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: سرپرست مدیریت زراعت جهاد کشارزی مازندران گفت: امسال 108 هزار تن رتون(کشت مجدد برنح) از 60 هزار هکتار زمین شالیزاری استان برداشت شد.

حسن عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بابلسر 28 هزار و 500 هکتار زمین کشاورزی دارد که از این میزان، 15 هزار و 100 هکتار زمین شالیزاری است.

وی افزود: از اراضی زیر کشت شالی در شهرستان، سالانه 90 هزار تن شلتوک برداشت می شود.
 
سرپرست مدیریت زراعت جهاد کشاورزی استان ادامه داد: شلتوک تولیدی شهرستان بابلسر، رتبه ششم را در استان دارد.
 
عنایتی افزود: از چهار هزار و 500 هکتار زمین شالیزاری شهرستن بالغ بر هفت هزار و 250 تن رتون به ارزش اقتصادی بیش از 240 میلیون تومان برداشت شده است.
 
وی گفـت: 10 هزار و 600 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان، امسال مکانیزه برداشت شد.
 
کد مطلب 1504195

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