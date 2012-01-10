آمار 9 ماهه وقایع حیاتی چهارگانه/ افزایش 4 دهم درصدی ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، در9 ماهه سال 1390 تعداد یک میلیون و 35 هزار و 848 واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.4 کاهش داشته است.

آمار ولادت

نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در 9 ماهه امسال برابر با 105.2 است که همین شاخص در مدت مشابه سال قبل 105 بوده است به این معنی که در مقابل هر 100 واقعه ولادت دختر که به ثبت رسیده ، حدود 105.2 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.

همچنین تعداد ولادت ثبت شده شهری نیز طی این مدت 816 هزار و 136 مورد بوده و تعداد ولادت روستایی آن برابر با 219 هزار و 712 رویداد بوده که به طور متوسط در مقابل هر ولادت روستایی، 3.7 ولادت شهری به ثبت رسیده است.

آمار وفات

براساس آمارهای ثبت احوال طی 9 ماهه سالجاری 513 هزار و 676 واقعه فوت به ثبت رسیده است که تعداد فوت ثبت شده در مناطق شهری در این مدت 381 هزار و 91 رویداد و تعداد فوت ثبت شده در مناطق روستایی نیز برابر با 132 هزار و 585 مورد بوده است.

آمار ازدواج

در مورد آمار ازدواج نیز در 9 ماهه سال 1390 ، 702 هزار و 183 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که بدون احتساب آمار ثبت ازدواج های معوقه نسبت به مدت مشابه سال قبل4 دهم درصد افزایش داشته است.



همچنین طی این مدت 507 هزار و 529 واقعه ازدواج در مناطق شهری و 194 هزار و 659 رویداد ازدواج نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.

براساس آمارهای موجود، بیشترین ازدواج ثبت شده زنان طی این مدت مربوط به گروه سنی 24-20 ساله با تعداد 244 هزار و 909 نفر بوده است.

همچنین در نه ماهه امسال بیشترین تعداد ازدواج ثبت شده ، مربوط به مردان گروه سنی 24-20 ساله با زنان 19-15 ساله بوده که تعداد آن 130 هزار و 248 مورد بوده است.

آمار طلاق

براساس آمارهای ثبت احوال در 9 ماهه سال 1390 ، 104 هزار و 992 واقعه طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.1 درصــد افـزایش داشته است.

همچنین تعداد طلاقهای ثبت شده شهری طی این مدت 88 هزار و 909 رویداد بوده و تعداد طلاقهای ثبت شده روستایی نیز 160 هزار و 83 مورد بوده است.

در 9 ماهه امسال، بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی 29-25 ساله با تعداد 28 هزار و 454 واقعه بوده و همچنین بیشترین طلاق ثبت شده زنان نیز در گروه سنی 29-25 ساله با تعداد 26 هزار و 66 مورد بوده است.

همچنین بیشترین طلاق ثبت شده ، مربوط به مردان گروه سنی 29-25 ساله با زنان 24-20 ساله بوده که تعداد آن برابر با 11 هزار و 867 واقعه است.