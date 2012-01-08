سازمان الکترونیک آذربایجان غربی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سهندی پیش از ظهر یکشنبه در سمینار توجیهی مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان فناوری اطلاعات آذربایجان غربی افزود: تعاملات بین سازمانی و تسریع در پاسخ استعلامات با راه اندازی سازمان الکترونیک محقق شده است.

وی بیان داشت: این سازمان در راستای توسعه دولت الکترونیک و تامین نیاز دستگاههای اجرایی به یک سامانه الکترونیک برای مدیریت زمان و مکان، الکترونیکیکردن فرآیندهای استخدام، مدیریت وظایف سازمانی و منابع انسانی در دستگاههای اجرایی راه اندازی شد.

مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه با استفاده از توانمندیهای پارک علم و فناوری استان نیازهای سازمانها بررسی و تحلیل شد، اظهار داشت: هم اکنون مجموعه ای از سیستم های مرتبط که بتوان تعاملات بین سازمانی و با شهروندان را مدیریت کرد، طراحی و راه اندازی شده است.

سهندی ادامه داد: مدت اجرای آزمایشی سیستم 45 روز بوده و از ابتدای سال 91 تمامی فرآیند های مورد نظر بصورت مکانیزه انجام می شود.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایران دارای 17 شهرستان و حدود سه هزار روستا بوده با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان بالغ بر 890 کیلومتر مرز مشترک دارد.