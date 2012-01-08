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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

سهندی خبر داد:

سازمان الکترونیک آذربایجان غربی راه اندازی شد

سازمان الکترونیک آذربایجان غربی راه اندازی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری آذربایجان غربی از راه اندازی سازمان الکترونیک استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سهندی پیش از ظهر یکشنبه در سمینار توجیهی مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان فناوری اطلاعات آذربایجان غربی افزود: تعاملات بین سازمانی و تسریع در پاسخ استعلامات با راه اندازی سازمان الکترونیک محقق شده است.

وی بیان داشت: این سازمان در راستای توسعه دولت الکترونیک و تامین نیاز دستگاههای اجرایی به یک سامانه الکترونیک برای مدیریت زمان و مکان، الکترونیکیکردن فرآیندهای استخدام، مدیریت وظایف سازمانی و منابع انسانی  در دستگاههای اجرایی راه اندازی شد.

مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه با استفاده از توانمندیهای پارک علم و فناوری استان نیازهای سازمانها بررسی و تحلیل شد، اظهار داشت: هم اکنون مجموعه ای از سیستم های مرتبط که بتوان تعاملات بین سازمانی و با شهروندان را مدیریت کرد، طراحی و راه اندازی شده است.

سهندی ادامه داد: مدت اجرای آزمایشی سیستم 45 روز بوده و از ابتدای سال 91 تمامی فرآیند های مورد نظر بصورت مکانیزه انجام می شود.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایران دارای 17 شهرستان و حدود سه هزار روستا بوده با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان بالغ بر 890 کیلومتر مرز مشترک دارد.

کد مطلب 1504203

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