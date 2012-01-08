اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی منتظری، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی دهگلان از برگزاری جلسه ستاد شئون در شهرستان دهگلان خبرداد.

وی عنوان کرد: در این جلسه با عنایت به قرار گرفتن در ماه صفر مناسبت های ویژه این ماه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سرپرست تبلیغات اسلامی دهگلان با لزوم تاکید به برگزاری این مراسمات در شهرستان گفت: محبت به اهل بیت (ع) یکی از شعائر دین مبین اسلام است و سطح شهر باید متناسب با هریک از این مناسبت ها فضاسازی شود.

برگزاری جشنواره فجر قرآنی در بانه



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی بانه گفت: به مناسبت ایام الله دهه مبارکه فجر، سالگرد پیروزی انقلاب جشنواره فجر قرآنی در این شهرستان برگزار می شود.

حجت الاسلام علیرضا کاوه طی جلسه ای با عنوان تشکیل کمیته های فرهنگی قرآنی با حضور کارکنان این دفتر که به مناسبت برنامه ریزی برنامه های اجرایی در طول ایام گرانقدر دهه فجر برگزار شد، عنوان کرد: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی فعالان قرآنی از جمله حافظان و قاریان و مفسران قرآن است که با همت کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی بانه شناسایی شده و در جشنواره ای از آنان تجلیل می شود.

وی افزود: جشنواره معنوی فجر قرآنی به صورت یک روزه در سالن اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان با همکاری ادارات و با حضور حاملان قرآن برگزار می شود و کارکنان اداره تبلیغات اسلامی بانه تمام تلاش خود را برای برگزاری این جشنواره قرآنی به کار خواهند بست.

انجام فعالیت های فرهنگی زمینه ساز مقابله با تهاجم فرهنگی است



معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان انجام فعالیت های فرهنگی را زمینه ساز مقابله با تهاجم فرهنگی بیان کرد.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در نخستین نشست اخلاقی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان در سنندج بیان داشت: امروز تبلیغات اسلامی کردستان ماموریت‌ های سنگین و حجیمی در پیش رو دارد و باید دست‌ اندازها را در راستای رسیدن به اهداف کلان سازمان برطرف کنیم.

وی با اشاره به برخی از فعالیت‌ های صورت گرفته توسط این اداره کل در استان کردستان اظهار داشت: برگزاری گفتمان‌های دینی در سطح استان، برگزاری جلسات فصلی و برگزاری جلسات ستاد شئون مناسبت‌ های مذهبی از جمله این برنامه‌ها است.