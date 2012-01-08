داونی جونیور پدر ژپتوی پینوکیو می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم برتون که قصد دارد تا فیلم سینمایی را بر اساس داستان مشهور پینوکیو بسازد از رابرت داونی جونیوز برای بازی در نقش پدر ژپیتو دعوت کرده است.
این در حالی است که داونی جونیور هم اکنون دومین قسمت از فیلم "شرلوک هلمز" اثر "گای ریچی" را بر پرده سینماهای جهان دارد.
پینوکبو داستانی ایتالیایی نوشته کالو کلودی در قرن نوزدهم است. این کتاب چنان مورد استقبال قرار گرفت که تدریس بخشهایی از آن جزو برنامه مدارس ایتالیا قرار گرفتهاست.
تیم برتون در تابستان سال آینده فیلم "سایه های سیاه" را آماده نمایش دارد و داونی جونیور نیز برای بازی در قسمت بعدی فیلم "مرد آهنی" اماده می شود.
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