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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

عبدوس در گفتگو با مهر:

مشکل زباله شرق گیلان با راه اندازی کارخانه کمپوست رودسر رفع خواهد شد

مشکل زباله شرق گیلان با راه اندازی کارخانه کمپوست رودسر رفع خواهد شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل محیط زیست گیلان گفت: مشکل زباله شرق استان با راه اندازی کارخانه کمپوست شهرستان رودسر رفع خواهد شد.

امیرعبدس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه کارخانه کمپوست در رشت، انزلی و رودسر وجود دارد که دو کارخانه در رشت و انزلی فعال است و کارخانه رودسر 95 درصد پیشرفت کار دارد.

وی اظهارداشت: اگر یک دستگاه زباله سوز در سراوان یا در جوار کارخانه کمپوست لاکان رشت ایجاد شود مشکل زباله مرکز گیلان نیز رفع می شود.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: در غرب گیلان کارخانه کمپوست و زباله سوز در منطقه لیسار شهرستان تالش مکان یابی شده است که با اختصاص اعتبار عملیات اجرایی، این پروژه ها نیز اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه 25 سال قبل پنج هکتار اراضی پناهگاه حیات وحش لوندویل شهرستان آستارا به عنوان مکان موقت دفن زباله تحویل شهرداری این شهر شد، افزود: تعریف مکان موقت یعنی زباله در آن نقطه جمع آوری و بعد برای انتقال به یک مکان مناسب دیگر حمل شود.

عبدوس اظهارداشت: متاسفانه نه تنها بطور مرتب زباله در این مکان تخلیه شد بلکه خودروهای تخلیه فاضلاب و لجن کشها پساب های خود را در پناهگاه حیات وحش لوندویل تخلیه کردند.

وی گفت: با این روند یک صحنه تکان دهنده و ناسالمی در این منطقه ایجاد شده است که محیط زیست استان تذکرات و اخطاریه های زیادی به شهرداری آستارا ارسال کرد اما اقدامات موثری انجام نشد تا اینکه محیط زیست اقدام به شکایت قضایی کرد.

وی یادآورشد: در سفر سوم دولت به گیلان 50 میلیون یورو اعتبار ارزی و 50 میلیارد تومان اعتبار ریالی در سالهای 90 و 91 بر ای مدیریت پسماند استان به تصویب رسانده است.

کد مطلب 1504219

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