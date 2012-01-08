49 پروژه آبرسانی روستایی در خراسان جنوبی اجرا می شود

علی اکبر بسکابادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با اجرای این پروژه ها امسال 54 روستای استان از نعمت آب شرب سالم برخوردار می شوند.

وی پیشرفت فیزکی پروژه های آبرسانی روستایی در حال اجرا را 67 درصد اعلام کرد و افزود: امسال 286 میلیارد و 966 میلیون ریال اعتبار تا کنون به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین رقم اعتبارات آب و فاضلاب روستایی با 36 درصد به شهرستان بیرجند اختصاص یافته است، اضافه کرد: خشکسالی بیشترین اثرات خود را در روستاهای بیرجند گذاشته است و این اعتبارات نیز برای یکسان سازی ضریب بهره مندی از آب در سطح روستاها هزینه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی با بیان اینکه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در مصرف آب روستایی در بخش های مختلف کاهش مصرف را داشته ایم، ادامه داد: در سال جاری در بخش مصرف آب خانگی شش درصد، تجاری و صنعتی 19 درصد و آب آزاد بنایی 61 درصد کاهش مصرف را داشته ایم.

وی با بیان اینکه مصرف آب در بخش عمومی و اداری 24 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان 90 هزار و 757 مشترک آب دارد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است اما با این حال در مصرف آب کاهش مصرف را شاهد بوده ایم.

بسکابادی سرانه مصرف آب روستایی در بخش خانگی را هشت متر مکعب در ماه اعلام کرد و ادامه داد: این رقم در سال گذشته 9 متر مکعب بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی اجرای 245 کیلو متر خط انتقال آب، 78 کیلو متر شبکه توزیع، احداث 48 مخزن ذخیره آب با ظرفیت 9 هزار و 130 کیلو متر، احداث 25 ایستگاه پمپاژ آب و حفر 10 حلقه چاه جدید را از برنامه ها و پروژه های این شرکت در سال جاری برشمرد.