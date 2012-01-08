دو جودو کار مازندرانی به مسابقات آسیایی اعزام می شوند

حسن برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصطفی بید آبادی و عبدالوهاب بردی، جودو کاران مازندرانی در بخش نوکاتا هستند که پس از مسابقات قهرمانی کشور، از سوی کادر فنی انتخاب شدند.

وی افزود: مازندران در کمیته های مختلف صرفا در بخش نوکاتا دعوت کننده داشت.

رئیس هیئت جودوی مازندران ادامه داد: تیم ملی جودو بزرگسالان ایران، خود را برای شرکت در اردوی تیم ملی و آماده سازی برای مسابقات آسیایی و جهانی 2012 آماده می کند.

برزگر با اشاره به اینکه اردوی تیم ملی بزودی در تهران برپا می شود، یادآور شد: مسابقات آسیایی اواخر اسفندماه سالجاری برگزار می شود.