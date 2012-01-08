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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

برزگر در گفتگو با مهر:

دو جودو کار مازندرانی به مسابقات آسیایی اعزام می شوند

دو جودو کار مازندرانی به مسابقات آسیایی اعزام می شوند

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت جودوی مازندران از دعوت دو جودو کار این استان به اردوی آماده سازی تیم ملی جودوی کشور، برای شرکت در مسبقات قهرمانی آسیا خبر داد.

حسن برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصطفی بید آبادی و عبدالوهاب بردی، جودو کاران مازندرانی در بخش نوکاتا هستند که پس از مسابقات قهرمانی کشور، از سوی کادر فنی انتخاب شدند.

وی افزود: مازندران در کمیته های مختلف صرفا در بخش نوکاتا دعوت کننده داشت.

رئیس هیئت جودوی مازندران ادامه داد: تیم ملی جودو بزرگسالان ایران، خود را برای شرکت در اردوی تیم ملی و آماده سازی برای مسابقات آسیایی و جهانی 2012 آماده می کند.

برزگر با اشاره به اینکه اردوی تیم ملی بزودی در تهران برپا می شود، یادآور شد: مسابقات آسیایی اواخر اسفندماه سالجاری برگزار می شود.

کد مطلب 1504238

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