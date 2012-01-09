استحکام صدرنشینی در گرو شکست داماش/ کار دشوار راه آهن در غیاب دایی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از عصر فردا سه شنبه با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف آغاز می‌شود. در روزی که نفتی‌های تهران و آبادان در کرمان و شیراز میهمان مس و فجرسپاسی هستند، تراکتورسازان در تبریز پذیرای ذوب آهن هستند و ملوان بندرانزلی با راه آهن شهرری روبه‌رو می شود. تمام این دیدارها در حالی برگزار می‌شود که استقلال صدرنشین در ورزشگاه عضدی شهر رشت میهمان داماش این شهر است.

فجرشهید سپاسی شیراز - صنعت نفت آبادان

دو تیم فجرشهید سپاسی و نفت آبادان در شرایطی متفاوت باهم روبه‌رو می‌شوند. زردپوشان شیرازی غرق در بحران و در جمع فانوس بدستان هستند و زردپوشان آبادانی سیر صعودی را دنبال کرده و به جمع بالانشینان جدول نزدیک می‌شوند. با این شرایط که عنوان شد، فجری‌های شیراز در دیدار روز سه شنبه به دنبال یک پیروزی خانگی هستند تا از پایین جدول جدا شوند و در مقابل حریفان‌شان در اندیشه کسب یک پیروزی دیگر خارج از خانه است. برای تیمی که مدعیانی چون استقلال، نفت تهران و ذوب آهن اصفهان را در خانه‌شان شکست داده است، کسب سه امتیاز در خانه تیم هفدهم جدول آرزویی دست نیافتنی نمی‌تواند باشد.

نتیجه دیدار رفت: صنعت نفت آبادان یک - فجرسپاسی شیراز یک

راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی

رکورددار تساوی در لیگ یازدهم هفته گذشته بالاخره پیروز شد و در خانه ذوب آهن بحران زده به سه امتیاز رسید. این تیم که علی دایی مدعی است در نیم فصل دوم شرایط متفاوت را خواهد داشت، عصر سه شنبه در ورزشگاه خانگی خود پذیرای ملوان بندرانزلی است همان تیمی که هفته گذشته در خانه‌اش پرسپولیس را برده است. راه آهن و ملوان که با 19 و 18 امتیاز به ترتیب رتبه‌های چهاردهم و شانزدهم جدول را در اختیار دارند، در جدالی تعیین کننده فردا به مصاف هم می‌روند. تیم پیروز بازی فردا می‌تواند امیدوار به فرار از انتهای جدول باشد و تیم بازنده محکوم به قعرنشینی است. با این شرایط مشخص است تک تک امتیازات بازی فردا از چه اهمیتی برای دو تیم برخوردار است. البته این بازی در شرایطی برگزار می‌شود که علی دایی برای شرکت در مراسم اهدای جوایر بهترین‌های فوتبال جهان به سوئیس رفته است و روی نیمکت زردپوشان حضور ندارد.

نتیجه دیدار رفت: ملوان بندرانزلی صفر - راه آهن شهرری صفر

مس کرمان - نفت تهران

مس کرمان یکی از تیم‌هایی بود که نیم فصل دوم را با پیروزی آغاز کرد اما با توجه به پیروزی تیم‌های پایین جدولی راه آهن و ملوان بندرانزلی نتوانست ارتقای جایگاه داشته باشد اما فاصله خود را با تیم‌های میانه جدول کمتر کرد. برای این تیم که از انتهای جدول فراری است امتیازات دیدارهای خانگی حیاتی است، حتی اگر بازی با تیم نفت باشد که از مدعیان قهرمانی است و رتبه دوم جدول را در اختیار دارد. نفت که حالا فاصله خود را استقلال صدرنشین را تنها چهار امتیاز می‌بیند بسیار امیدوار است تا با پیروزی مقابل تیم بلاژویچ به یکقدمی آبی پوشان برسد.

نتیجه دیدار رفت: نفت تهران 3 - مس کرمان 2

تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان

بازهم امیر قلعه نویی با منصور ابراهیم‌زاده رودرروی هم می ایستند. این دو که روزگاری با هم در تیم ملی همکار بودند از زمان جدایی، جدال‌شان جذاب و تماشایی بوده است. امیر قلعه نویی طی سالیان گذشته در تیم‌های استقلال، سپاهان و تراکتورسازی بارها با منصور ابراهیم‌زاده و تیمش ذوب آهن روبه‌رو شده است و همیشه تقابلی دیدنی را با همکار قبلی‌اش ساخته است.

این بار اما امیر قلعه نویی و منصور ابراهیم‌زاده در شرایطی کاملا متفاوت با هم دیدار می کنند. قلعه نویی با تیمی مدعی که به دنبال صعود به صدر جدول است با تیم بحران‌زده منصور ابراهیم زاده روبه‌رو می‌شود. تراکتورسازان که در بازی رفت با تک گل اشپیتیم آرفی مقابل ذوب آهن به برتری رسیدند، عصر سه شنبه به دنبال تکرار این پیروزی هستند تا حداقل یا دو پله خود را در جدول بالا بکشند.

برای منصور ابراهیم زاده اما اوضاع بر وفق مراد نیست. باشگاه ذوب آهن درگیر مشکلات مالی است و این مشکلات بر تیم خوب ذوب آهن سایه انداخته است. در این شرایط نتایج هم به ضرر تیم ذوب آهن رقم می‌خورد که ماحصل آن سقوط سپیدپوشان به رده هفتم جدول بوده است. برای این تیم ذوب آهن رسیدن به پیروزی در خانه تراکتورسازی امری دشوار است اما اگر موفق به انجام شوند، شاید نقطه عطفی شود برای فرار آنها از کابوس سقوط.

نتیجه دیدار رفت: ذوب آهن اصفهان صفر - تراکتورسازی تبریز یک

داماش گیلان - استقلال تهران

"خدا را شکر برای دیدار مقابل داماش شرایط‌مان خیلی بهتر از دیدار هفته گذشته برابر سپاهان است. با بازگشت بازیکنان محروم و مصدوم دست‌مان بازتر است". این آخرین اظهارنظر پرویز مظلومی در مورد شرایط استقلال است. برای او که در دیدار هفته گذشته مقابل سپاهان اصفهان سه امتیاز حساس و تعیین کننده را از دست داده است، بازی با داماش که سیر نزولی را طی می کند، می تواند فرصتی مناسب برای جبران ناکامی هفته گذشته باشد.

اینکه عنوان شود داماش در نزدیکی بحران است، بیراه نیست. تیمی که اسیر مشکلات مالی است و مربی موفق خود را در تعطیلات نیم فصل از دست داده است و در آغاز نیم فصل دوم به صنعت نفت آبادان باخته است، نمی‌تواند اوضاع و احوال مساعدی داشته باشد. سکان اهدایت ین تیم از هفته گذشته به مهدی تارتار سپرده شده آنهم با ماموریت دشوار نگهداشتن تیم در میانه بالای جدول. او که کار با شکست 2 بر صفر مقابل صنعت نفت آبادان آغاز کرده است این هفته کاری به مراتب دشوارتر مقابل استقلال دارد.

در فاصله 48 ساعت تا دیدار داماش گیلان - استقلال خبر رسید این بازی در ورزشگاه عضدی رشت برگزار می شود. با این شرایط استقلال عصر سه شنبه علاوه بر داماش و خیل هوادارانش با چمن مصنوعی ورزشگاه عضدی نیز باید دست و پنجه نرم کند. بدون شک اگر استقلال در این بازی به نتیجه مورد نظر خود نرسد، شاهد گلایه مظلومی از تغییر محل بازی خواهیم بود.

نتیجه دیدار رفت: استقلال یک - داماش گیلان صفر

- برنامه دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 20/10/90

* فجرشهید سپاسی شیراز - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* داماش گیلان - استقلال، ساعت 15، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

چهارشنبه - 21/10/90

* فولادخوزستان - مس سرچشمه، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

* سپاهان اصفهان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* سایپای البرز - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* پرسپولیس - شاهین بوشهر، ساعت 16:20، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده بندی لیگ برتر