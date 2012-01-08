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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

با صدور بیانیه ای؛

220 نماینده از اجرای رزمایش دریایی ولایت90 قدردانی کردند

220 نماینده از اجرای رزمایش دریایی ولایت90 قدردانی کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای از تلاش و مجاهدت خستگی ‌ناپذیر فرماندهان و رزمندگان دریادل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برگزاری موفقیت ‌آمیز رزمایش دریایی ولایت 90 قدردانی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن این بیانیه که توسط 220 تن از نمایندگان به امضا رسیده است به شرح زیر است:

 رزمایش بزرگ دریایی ولایت 90 که در پهنه‌ی وسیعی از آب‌ های آزاد به اجرا درآمد نمایانگر اقتدار نیروهای مسلح کشورمان بود که با توکل به خدا و خلاقیت و شجاعت و ایمان دریا دلان نیروی دریایی ارتش و تدابیر فرماندهان عالی مقام با موفقیت چشم‌گیری همراه گردید.
 
ملت ایران از مشاهده عزم و رزم فرزندان دریادل میهن اسلامی که نتیجه تبعیت آنان فرامین و تدابیر رهبری عظیم ‌الشأن و فرماندهی معظم کل قوا است شادمان و امیدوارند و به فضل خدا چشم طمع دشمنان این سرزمین نیز با این حرکت مقتدرانه کور گشته است.
 
بی‌تردید هیمنه و استحکام نیروهای مسلح  جمهوری  اسلامی ایران که شجاعانه در مقابل دشمنان این سرزمین سینه برافراشته‌اند و از تمامیت ارضی و استقلال کشور و نظام مقدس  اسلامی دفاع می‌کنند ناشی از قدرت بی‌انتهای ملت بزرگ و خداجوی ملت اسلامی است و تا این پیوستگی و وحدت در میان رزمندگان و ملت باقی است عزت و آزادی، امنیت و پیشرفت قرین زندگی‌مان خواهد بود.
 
نمایندگان ملت در مجلس از تلاش و مجاهدت خستگی ‌ناپذیر فرماندهان و رزمندگان دریا دل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برگزاری موفقیت ‌آمیز رزمایش دریایی ولایت 90 قدردانی می‌نمایند و از درگاه خداوند متعال عزت و سربلندی بیش از پیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را مسألت دارند.
کد مطلب 1504242

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