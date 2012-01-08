خیران و موسسات خیریه کشور از روحیه اخلاص برخوردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویژ آژیده در آیین تجلیل از خیران استان گفت: بنا به منویات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، بزرگی یا کوچکی کار مهم نیست، بلکه آن چه مهم است اخلاص در کارهاست و قدر مسلم خیران و موسسات خیریه در کشور از این روحیه برخوردارند.

وی یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی ایران با مردم سالاری دینی و توجه ویژه به نیازمندان و درماندگان از طریق نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) توانسته با پشتیبانی مردم در مقابل مستکبران و ظالمان بایستد.

معاون استاندار اظهار داشت: پویایی کمیته امداد مرهون اعتمادسازی برای خیران در تمام عرصه‌هاست و ساز و کارهای این مجموعه نویدبخش آینده‌ای روشن برای رفع محرومیت از جامعه بوده و باید از ظرفیت ایجاد شده به نحو مطلوبی بهره برد.

وی، بقای هر جامعه را در گرو داشتن حاکمان خوب، ثروتمندان خیر و روحیه مشورت‌گیری و مشورت‌دهی دانست و ادامه داد: خوشبختانه در عصری زندگی می‌کنیم که در راس آن ولی فقیه و نایب امام زمان (عج) قرار دارد و توانگران آن نیز سخاوتمند هستند.

آژیده برنامه های کمیته امداد را در جهت کاهش فقر و توانمندسازی محرومان و درماندگان را موفق ارزیابی کرد و گفت: این کمیته توانسته ثروتمندان جامعه را به سوی حمایت از اقشار ضعیف جامعه و کمک به آنها به خوبی هدایت کند.

وی اظهار داشت: با در نظر گرفتن عملکرد خوب کمیته امداد و تاثیر‌گذاری آن در رفع محرومیت در کشور، نقش این نهاد برای تحقق آرمان‌های امام (ره) و رهبر معظم انقلاب بسیار مهم و اساسی است.

وی ادامه داد: در راستای رسیدگی به محرومان زمانی به نتیجه خواهیم رسید که در زمینه تقویت اعتقادات و باورها، زمینه رشد فرهنگی خانواده‌ها را فراهم کنیم.

آژیده تاکید کرد: ‌سوق دادن خانواده ها و فرزندان آنان به سمت آموزش های فنی، حرفه ای و پرداخت تسهیلات در زمینه خودکفا کردن آنان، توانمندسازی خانواده ها را به دنبال خواهد داشت و این امر باعث می‌شود تا خانواده ها از وابستگی به حمایت های کمیته امداد بی‌نیاز شوند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: بی شک توسعه پایدار در کشور بدون توانمندسازی اقشار مختلف جامعه اسلامی امکان پذیر نیست و بر همین اساس رفع و ریشه کن کردن محرومیت و رسیدن به توسعه ای پایدار نیازمند مشارکت و تعامل همه مسئولان است.