انتخابات خانه مطبوعات خوزستان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ اساسنامه جدید خانه های مطبوعات استانی از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سرنوشت این نهاد صنفی پر فراز و نشیب وارد گردنه دیگری شده است.

از طرفی کار تصویب اساس نامه جدید به پایان رسیده و به امضای 11 عضو انتصابی اداره ارشاد از میان افراد باسابقه مطبوعاتی رسیده و حدود120 پرونده مطابق شرایط عضویت از فعالان مطبوعاتی تکمیل شده و از طرفی دیگر در حالیکه بسیاری نخبگان و پیشکسوتان مطبوعاتی خوزستان حتی فرصت تکمیل و ارسال پرونده را نیافته اند با عجله برای روز 20 دی ماه اعلام مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره برای این تشکل شده است.



به هر حال ابلاغ اساسنامه جدید وزارت ارشاد، برگزاری انتخابات خانه مطبوعات استان خوزستان که بر اساس اساسنامه قدیم طرح ریزی شده را با ابهاماتی مواجه کرد به همین اساس اعضای هیئت موسس خانه مطبوعات استان پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه در اداره کل ارشاد استان خوزستان این موضوع را بررسی کردند.



تصمیم نهایی این جلسه این بود که انتخابات خانه مطبوعات استان خوزستان که قرار بود روز سه شنبه این هفته برگزار شود به زمان دیگری موکول شود.