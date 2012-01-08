به گزارش خبرنگار مهر، از سوی اداره کل تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی نخستین دوره‌های آموزش مربیگری و داوری والیبال برای خانواده‌های کارگری این استان برگزار می شود.

این دوره های آموزشی در بخش بانوان با برگزاری کلاس های مربیگری و داوری درجه یک و دو از دهم دی ماه آغاز شده و تا 22 دی ماه ادامه دارد.

همچنین برگزاری این دوره ها در قسمت آقایان نیز طی بهمن ماه سال جاری با حضور مدرسین فدراسیون والیبال خواهد بود.

طی این دوره ها 220 نفر از خانواده های کارگری خراسان رضوی در دو بخش بانوان و آقایان با آخرین متدهای مربیگری و داوری آشنا می شوند که پس از گذراندن این کلاس ها، مدارک مربوطه را از فدراسیون والیبال دریافت می کنند.