نمایش مستند در فیلم فجر غنیمتی فرهنگی است

محسن برمهانی کارگردان مستند بلند" کریم" ضمن مثبت ارزیابی کردن نمایش فیلم مستند در سی امین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در تمام دنیا مرسوم است که جشنواره فیلم مستند و یا انیمیشن مستقل از جشنواره فیلم های داستانی برگزار می شود و مهمتر اینکه جشنواره فیلم مستند به اندازه جشنواره های داستانی اهمیت دارد در نتیجه مسئولان به همان اندازه که برای جشنواره های فیلم های داستانی وقت و انرژی صرف می کنند برای برگزاری جشنواره فیلم مستند هم انرژی می گذارند .

وی در ادامه افزود: ولی متاسفانه در ایران چنین اهمیتی به فیلم مستند، کوتاه و یا انیمیشن داده نمی شود و به نظر می رسد که چتر حمایت سینمای داستانی همواره بر سر سینمای مستند سنگینی می کند، از همین رو معتقدم که نمایش فیلم مستند در جشنواره فیلم فجر غنیمت است و باید این حضور را حفظ کرد. منظور من از اینکه می گویم حضور فیلم مستند در جشنواه فیلم فجرغنیمت است این نیست که مستندسازان چشم به سیمرغ جشنواره دوخته اند؛ نه اینطور نیست و فقط بحث دیده شدن این نوع سینما در یک جشنواره ملی مطرح است.

این کارگردان که فیلم مستند او با عنوان "کریم" در بخش جستجوی حقیقت جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نمایش داده می شود در ادامه صحبت های خود با اشاره به کم و کیف حضور این فیلم در جشنواره فجر گفت : قصد داشتم برای حضور در این جشنواره دو فیلم "پشت تابلو را نگاه کن" که نگاهی به طبیعت زیبای کشمیر هند محل تمرکز مسلمانان در این کشور دارد را به همراه فیلم "کریم" برای جشنواره آماده کنم ولی متاسفانه این فیلم به جشنواره نرسید و تنها به نمایش فیلم "کریم" بسنده کردم.

محسن برمهانی در ادامه صحبت های خود با اشاره به سوژه مستند "کریم" گفت: این فیلم مستندی بلند درباره زندگی یک جوان در کشور تونس است که دغدغه های زندگی روزمره این جوان و مسائل و مشکلات که با خانواده خود و همسر محجبه خود دارد را نشان می دهد و درعین حال نیم نگاهی به حوادث و اتفاق هایی که در زمان انقلاب تونس رخ داده است ،دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که حوادث انقلابی مردم تونس در این فیلم چگونه مطرح شده است گفت: معترضین تونس از اقشار پایین این کشور بودند که بدون هیچ رهبر و یا عالم و اندیشمندی قیام کردند و مردم به تاثیر از کشته شدن یک سبزی فروش بلند شدند در واقع رهبر جامعه خود مردم بودند که با اندیشه های خاکستری خود انقلاب کردند و حال اینکه در پس داستان کریم حوادث خیابانی و مسائلی که یک جامعه درگیر انقلاب می گذرد نیز مطرح می شود.

برمهانی در پایان افزود: مستند کریم 90 دقیقه است که برای شرکتدر جشنواره 80 دقیقه برای نمایش ارسال کرده ام.