بازگشایی معابر یخ زده بجنورد ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خاکشور گفت: تمامی نیروهای رفتگر و تجهیزات مکانیکی برای برفروبی معابر شهر بجنورد بکارگرفته شده اند و طی دو روز گذشته تمامی معابر در هسته مرکزی شهر و معابر پرتردد بازگشایی شده است.

وی با بیان اینکه اولویت بعدی بازگشایی کوچه ها در هسته مرکزی شهر به سمت حومه و پیاده روها است اظهار داشت: بازگشایی معابر در مجاورت مدارس، بیمارستانها و اماکن پرتردد با هدف ایمن سازی تردد عابرین و خودروها انجام گرفته است.

خاکشور افزود: شهروندان می توانند با تماس به شهرداری و اعلام منطقه مطمئن باشند اکیپ های بازگشایی و برفروبی برای ایمن سازی معابر اقدام خواهند کرد.

وی یاد آور شد: برای بازگشایی و ایمن سازی معابر در بارش های بعدی، درخواست خرید دو دستگاه ماشین نمک پاش به مدیریت بحران استان ارسال و درخواست خرید 300 تن نمک نیز داده شده است تا بازگشایی معابر با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد همچنین افزود: یک ماشین برفروب کوچک نیز خریداری که به تازگی در اختیار این معاونت قرارگرفته تا در بارش های برف آتی مورد استفاده قرار گیرد.

در حال حاضر علیرغم گذشت دو روز از متوقف شدن بارش برف به دلیل سردی بیش از حد هوا اکثر برخی از خیابانهای اصلی شهر و همچنین خیابانهای فرعی به ویژه در ساعات اولیه صبح همچنان یخبندان و تردد خودروها به سختی انجام می شود.