افزایش انتشار مقالات ISI پژوهشکده فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی صحرایی با اعلام این خبر اظهار داشت: بر همین اساس نسبت تعداد مقالات به تعداد اعضای هیئت علمی در این پژوهشکده به دو و نیم می ­رسد که با استانداردهای دانشگاههای بین­ المللی مطابقت دارد.



صحرایی همچنین با اشاره به سایر فعالیت­های پژوهشی این پژوهشکده گفت: اعضای هیئت علمی این پژوهشکده در سال 2011 همچنین 9 مقاله در مجلات علمی پژوهشی منتشر و 49 مقاله در کنفرانس­های داخلی و بین المللی ارایه کرده ­اند.



وی همچنین تعداد طرح های خاتمه یافته در 9 ماهه اول سال 90، در پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی را 9 مورد اعلام کرد و تصریح کرد: این طرح ها در زمینه های مختلف پژوهشی فیزیک و فوتونیک و با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال به اجرا درآمده اند.

به گفته صحرایی، همچنین یک طرح برون سازمانی خاتمه یافته با سازمان هوا فضا و یک طرح برون سازمانی نیز توسط این پژوهشکده با همکاری صنایع دفاعی در دست اجرا است.

وی فزود: ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی و نیز مراکز صنعتی و پژوهشی کشور نظیر سازمان هوا و فضا از اولویت­های مهم این پژوهشکده محسوب می شود.



پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز قبل از انقلاب اسلامی بعنوان رصدخانه دانشگاه تبریز فعالیت خود را آغاز کرد و پس از انقلاب اسلامی، در راستای گسترش فعالیت های علمی و تحقیقاتی کشور، این مرکز دامنه فعالیت خود را افزایش داد و در سال 1371 به عنوان مرکز پژوهشی فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی شناخته شد.



در سال 1382 مرکز پژوهشی فیزیک کاربردی به عنوان پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی با پنج گروه پژوهشی و آموزشی شامل گروه های فوتونیک فیزیک، فوتونیک الکترونیک، فوتونیک مخابرات، فیزیک پلاسما و نجوم و اختر فیزیک فعالیت خود را گسترش داد.