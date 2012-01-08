تداوم امنیت پایدار در پرتو حضور مردم در عرصه های مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان پاکدشت که با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، معاونان فرماندار، بخشداران و سایر مدیران دستگاههای اجرایی این منطقه در فرمانداری برگزار شد، افزود: انتخابات مسئله ای ملی و کشوری و از دستاوردهای انقلاب و موجب تقویت بنیه نظام است.

وی بیان داشت: دشمن می خواهد انتخابات ضعیف برگزار شود و همه مدیران را به تلاش برای فراهم کردن فضای مطلوب برگزاری هرچه باشکوه ترانتخابات فراخواند.

رئیس حوزه انتخابیه شهرستان پاکدشت با اشاره به رویداد نهم دیماه به دو عنصر حضور گسترده و ایمان مردمی، افزود: حرکت عظیم ملت در نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت مانند حرکت بزرگ و انقلابی ملت در روزهای اول انقلاب بود که مردم با حضور حداکثری خویش همه توطئه های دشمنان را خنثی کرده و پشتیبانی خود از ولایت و رهبری را به اثبات رساندند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته، جلسات و هماهنگیهای انجام شده در خصوص انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از فراهم بودن امکانات برای برگزاری انتخاباتی پرشور و با نشاط در این شهرستان گفت و عنوان کرد: انقلاب اسلامی ما حاصل فداکاری و ایثارگری شهداست و همین خونهای پاک از آن به خوبی حفاظت خواهد کرد.

مقبلی ادامه داد: وظیفه ما و شما مدیران شهرستان، برگزاری سالم ترین و بهترین انتخابات نظام جمهوری اسلامی است؛ یعنی تحقق چیزی که در سی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده و این نشانگر جامع و کامل بودن نظام انتخاباتی کشور است.

وی یادآور شد: ما باید با بی طرفی کامل، امانتدار آرای مردم باشیم تا این انتخابات نیز همچون سایر انتخاباتهای برگزار شده، با نشاط و حضور پرشور و مشارکت حداکثری مردم شریف و انقلابی برگزار شود.

فرماندار پاکدشت اضافه کرد: مردم ایران در 12 اسفند ماه امسال با حضور انبوه و گسترده در انتخابات برگ زرین دیگری را به دفتر ارزشمند افتخارات خود اضافه خواهند.

انتقال آب شرب سد ماملو به پاکدشت با اعتباری بالغ بر 19میلیارد تومان

وی گفت: انتقال آب شرب سد ماملو به پاکدشت با اعتباری بالغ بر 19میلیارد تومان، تجهیز ناوگان درون وبرون شهری، پیشرفت 65درصدی بیمارستان شهدای پاکدشت، آماده سازی مسکن مهر، تعریض جاده پاکدشت به شریف آباد، شریف آباد به حیدرآباد از اقداماتی است که در این شهرستان شاهد آن هستیم.

این مسئول افزود: متأسفانه برخی افراد سعی دارند با سیاه نمایی خدمات دولت نهم و دهم را زیرسئوال ببرند، این در حالی است که کارهای بزرگی صورت گرفته که درطول تاریخ بی سابقه بوده است که نادیده گرفتن این خدمات ظلم بزرگی است.

وی اظهار داشت: با وجود اقدامات صورت گرفته کسی حق ندارد به خاطر منافع سیاسی و جناحی خود، اقدامات انجام شده را زیر سئوال ببرد.

انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی از حساسیت خاصی برخوردار است

معاون سیاسی فرمانداری پاکشدشت نیز در این نشست با بیان اینکه امروز شاهد درخشش نظام جمهوری اسلامی در بین کشورهای منطقه و جهان هستیم، گفت:با توجه به شکل گیری موج بیداری اسلامی انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی از حساسیت خاصی برخوردار است و چشم ملت های منطقه به ایران اسلامی دوخته شده است.

عین الله تاجیک ادامه داد: از آنجا که انتخابات به عنوان رکن اصلی در جامعه اسلامی ماست، افراد منتخب نخبگان کشورهستند، لذا مردم بایستی با درایت و آگاهی افرادی را انتخاب کنند که جلب رضایت خداوند، قانون گذاری و خدمت صادقانه به ملت و کشور از اهداف اصلی آنان باشد.