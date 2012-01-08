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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

تحصیل 30 میلیون نخبه در دانشگاههای کشورهای اسلامی

تحصیل 30 میلیون نخبه در دانشگاههای کشورهای اسلامی

رئیس شبکه مجازی دانشگاههای جهان اسلام با بیان اینکه بیش از 30 میلیون نخبه در دانشگاه‌های کشورهای اسلامی تحصیل می کنند، گفت: با اشتراک گذاشتن منابع مشارکت در توسعه زیرساخت ‌های آموزشی، این امکان فراهم می آید تا هر دانشجو بتواند فراخور استعداد خود به تحصیل بپردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جوانمرد امروز در مراسم افتتاحیه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، افزود: شبکه مجازی دانشگاههای جهان اسلام به دانشجویان دنیا این امکان را داده تا با هزینه‌های اندک از دورترین نقاط جهان دانشجوی دانشگاهی شوند که آرزوی تحصیل در آن را دارند.

رئیس شبکه مجازی دانشگاههای جهان اسلام با اشاره به دانشگاه پیام نور به عنوان میزبان نخستین شبکه مجازی، اظهار داشت: دانشگاه پیام ‌نور با 4 هزار مدرس در حال حاضر در 70 رشته دانشگاهی در مقطع کارشناسی تا دکتری دانشجو می‌پذیرد و دارای دانشجویانی از 44 کشور جهان است.


 
کد مطلب 1504305

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