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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

مرادلو :

طرح واگذاری معدن انگوران به زودی در دستور کار هئیت دولت قرار می گیرید

طرح واگذاری معدن انگوران به زودی در دستور کار هئیت دولت قرار می گیرید

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: با نظر موافق معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم فعالان صنعت سرب و روی، به زودی مجددا در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مرادلو  افزود: در جلسه ای که با وزیر صنعت ، معدن تجارت و معاونین انجام گرفت موضوع واگذاری معدن اجرایی شود و کمیته ویژه ای نیز در این مورد تشکیل شده است و تا پایان سال واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم به طور جدی پیشگری شود.

وی  ادامه داد: پس از طی مراحل اجرایی واگذاری معدن انگوران، معدن مهدی آباد گزینه بعدی است که پیگیر واگذاری آن نیز در دستور کار است.

نایب رئیس هیئت مدیره کنسرسیوم فعالان صنعت سرب و روی انگوران (راهبران ) با اشاره به اختلافات صنعت روی با گروه توسعه معادن روی ایران در گذشته گفت :شرکت توسعه معادن روی ایران در گذشته مانعی بر سر راه پیشرفت صنعت سرب و روی بود ولی با روی کار آمدن مدیریت جدید از هر دو طرف تلاش شد تا مشکلات مرتفع گردد و هم اکنون صنعت سرب و روی به صورت یکپارچه و در جویی بسیار صمیمی و با همکاری در تمامی ابعاد در حال فعالیت است.

مرادلو با تاکید بر وحدت و انسجام طی سالهای اخیر میان صنعتگران بخش سرب و روی گفت: همه باید دست به دست هم داده تا خواسته های خود را به گوش دولت خدمگتزار و مسولین رسانده و چانه زنی درباره قیمت و عیار و کیفیت خاک که حق مسلم صنعتگران است در مسیر روند خوبی در پیش گرفته شود.

وی تاکید کرد: این یک نعمت است که واحدهای مختلف این صنعت به انسجام و وحدت رسیده  و مطالبات خود را به صورت منطقی و مستدل پیگیری می کنند.

رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران افزود: یکپارچگی این صنعت به خاطر اتحاد و انسجام ماست و به همین قوت بحث واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم را پیگیری کرده و برای کاهش قیمت خاک نیز جلساتی گذاشته شده است که در این رابطه جلسه نهایی طی روزهای آتی با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

مرادلو با اشاره به تدوین استراتژی صنعت روی گفت : پیشنهاداتی از طرف جهاد دانشگاهی با همکاری انجمن سرب و روی با نام خوشه صنعتی روی ارائه شده است و دانشگاه تربیت مدرس با ماموریتی که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن واگذار شده در این رابطه مطالعاتی را انجام داده که انجمن نیز در جلسات آن حضور فعال داشته است.

کد مطلب 1504307

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