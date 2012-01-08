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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

از سوی کمیته انضباطی؛

شاهین بوشهر به برگزاری یک دیدار بدون تماشاگر محکوم شد

شاهین بوشهر به برگزاری یک دیدار بدون تماشاگر محکوم شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تخلفات تماشاگران تیم شاهین بوشهر اعلام کرد که براین اساس سپیدپوشان بوشهری به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم شاهین بوشهر و مس کرمان از سری دیدارهای مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور در تاریخ 9/10/90 در بوشهر برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم شاهین بوشهر تخلفاتی صورت گرفت.

برهمین اساس باشگاه شاهین بوشهر به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی و برگزاری یک دیدار بدون تماشاگر به عنوان میزبان محکوم شد.

تیم فوتبال شاهین بوشهر با برتری 2 بر صفر مقابل مس کرمان جواز حضور در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور را بدست آورد.

کد مطلب 1504308

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