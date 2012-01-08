شاهین بوشهر به برگزاری یک دیدار بدون تماشاگر محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم شاهین بوشهر و مس کرمان از سری دیدارهای مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور در تاریخ 9/10/90 در بوشهر برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم شاهین بوشهر تخلفاتی صورت گرفت.

برهمین اساس باشگاه شاهین بوشهر به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی و برگزاری یک دیدار بدون تماشاگر به عنوان میزبان محکوم شد.

تیم فوتبال شاهین بوشهر با برتری 2 بر صفر مقابل مس کرمان جواز حضور در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور را بدست آورد.