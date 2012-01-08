به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم هم اکنون میزبان اغلب رویدادها و رخدادهای مهم ورزشی شهر مقدس قم است به گونه ای که اهالی ورزش آن را به عنوان قلب ورزش قم لقب داده‌اند.

قم همه ساله میزبان رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام است و علاوه بر آن پیکارهای بسکتبال و فوتسال باشگاه‌های برتر کشور، هندبال و فوتسال دسته اول کشور و بسیاری از رویدادهای مهم استانی و کشوری است که همگی در این سالن برگزار می‌شوند.



مسئولان استانداری قم و وزارت ورزش و جوانان در تلاش برای برآورده کردن نیازهای جوانان و جامعه ورزش قم، تفاهم‌نامه‌ای به منظور تکمیل و تجهیز این مجموعه امضاء کردند.



در این تفاهم نامه همکاری، استانداری قم متعهد شده است که از محل اعتبارات استانی نسبت به اجرای زمین چمن مصنوعی در مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم مطابق با آخرین استانداردهای مورد تایید فدراسیون فوتبال اقدام کند.



همچنین وزارت ورزش و جوانان متعهد شد از محل منابع ملی نسبت به اجرای پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم از جنس تارتان مطابق با آخرین استانداردهای مورد تایید فدراسیون دو و میدانی اقدام لازم را به عمل بیاورد.



از سوی دیگر مقرر شد اداره کل ورزش و جوانان استان قم نسبت به انجام تعمیرات اساسی سایر قسمت‌های آسیب دیده مجموعه ورزشی شهید حیدریان از محل منابع استانی اقدام کند.



گفتنی است: مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم در حال حاضر با در اختیار داشتن سالن دو هزار نفری، سالن وزنه برداری، سالن کشتی، زورخانه شهید فهمیده، استخر کوثر، زمین‌های تنیس، زمین فوتبال، پیست دو و میدانی، سالن شهید رضائیان، تالار بدمینتون مجهزترین مجموعه ورزشی در شهر مقدس قم است که البته ساختمان اداره کل ورزش و جوانان استان قم نیز در آن واقع شده است.