نمایش رادیویی تاوان عشق از صدای تبرستان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تاوان عشق عنوان نمایشی بوده به کارگردانی رحمان قدمی که به مناسبت دهه فجر با موضوع انقلاب اسلامی در 10 قسمت 30 دقیقه ای از صدای مرکز مازندران در حال تولید است.

در این نمایش، باران نویسنده معروف دنیا و ایرانی الاصل است. او به همراه مادرش مینا و ناپدری اش پیام آذری که مدیر شبکه ورشکست شده ضد ایرانی است، در انگلستان زندگی می کند.

باران بدون اینکه در جریان باشد، محوریت توطئه ایی قرار می گیرد تا برای پیگیری ارث مادری به ایران بیاید. اما پیام آذری و سایر عناصر ضد انقلاب در نظر دارند تا با کشتن او در روز 22 بهمن که فردی شناخته شده بوده حکومت ایران را زیر سئوال ببرند.

باران در جریان واکاوی گذشته خود به پیرزنی به نام گلون بر می خورد و در می یابد که پدر و مادرش مازندرانی و حتی از مبارزین انقلابی بودند.

در جریان داستان براساس توضیحات گلون حوادث اوایل انقلاب بیان می شود و در نهایت باران برخلاف نظر عناصر ضد انقلاب در 22 بهمن در مصاحبه ضد ایرانی شرکت نمی کند.

رودرو با مردم درگفتگوی ویژه خبری

گفتگوی ویژه خبری، عنوان برنامه ای است از واحد اطلاعات و اخبار شبکه تبرستان، به تهیه کنندگی حسین قبادی که در 52 قسمت 50 دقیقه ای چهارشنبه هر هفته رأس ساعت 21 به صورت زنده از سیمای شبکه تبرستان پخش می شود.

برنامه گفتگوی ویژه خبری ضمن پرداختن به موضوعات مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و اهمیت بالای آن در میان مخاطبان، به دلیل پرداختن به مسائلی که علاوه بر جذابیت به نوعی دغدغه روزمره مردم استان بوده و نقش مهمی در افزایش اعتماد به رسانه استانی ایفا می کند.

نقادی منصفانه موضوعات و یک طرفه نبودن بحث (حضور یک کارشناس منتقد مطلع وآگاه و البته با حفظ حرمت ها و رعایت خط قرمزهای رسانه) کیفیت برنامه را بیش از پیش بالا می برد.

پژوهش محوری، استفاده از گزارش های مستند، خواندن سوالات پیامکی مردم در برنامه و شنیدن همزمان پاسخ مسئولان و همچنین دعوت از مدیران ملی و یا ارتباط تلفنی با آنها علاوه بر امیدبخشی و اعتمادسازی در مردم، به برنامه گفتگوی ویژه خبری هم غنای خاصی می بخشد.