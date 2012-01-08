بیمارستانهای برخی شهرستانهای دورافتاده مجهزتر از تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن روز یکشنبه در سومین کنگره انجمن علمی پرستاری ایران در بیمارستان امام(ره) افزود: اراده دولت در جهت ارتقای جایگاه پرستاران و حمایت از این قشر زحمتکش جامعه است.

وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر دستگاههای اجرایی و رئیس جمهور معتقدند که جایگاه پرستاری باید ارتقاء یابد، تاکید کرد: همانگونه که پرستاران مطالباتی دارند مردم و مجامع علمی و دانشگاهی نیز مطالبات و انتظاراتی از پرستاران دارند البته پرستاران در انجام وظایف خود و خدمتگذاری سنگ تمام گذاشته‌اند و من در بازدید از بیمارستانها و مراکز درمانی دیده‌ام که آنان با کمترین چشم داشت، وظایف خود را انجام می‌دهند.

استاندار تهران ادامه داد: در حال حاضر کمبود پرستار بسیار زیاد است و این امر باعث وارد شدن صدمات جسمی و خانوادگی به آنان می‌شود اما باید تلاش کنیم زحمات آنان را جبران کنیم.

وی با اشاره به قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت اظهار کرد: وضعیت اجرای این قانون را بررسی می‌کنیم تا اگر دلایل موجهی برای انجام نشدن آن وجود داشته باشد به اجرای آن کمک کنیم.

استاندار تهران با بیان اینکه بیشترین تعداد بیمارستانهای فرسوده و غیرمقاوم در تهران وجود دارد، گفت: بیمارستانهای برخی از شهرستانهای دورافتاده از تهران بهتر و مجهزترند و ما تلاش می‌کنیم بیمارستانهای تهران را بازسازی کنیم و در صورت نیاز آنان را توسعه دهیم.