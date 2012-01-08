بیمارستانهای برخی شهرستانهای دورافتاده مجهزتر از تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن روز یکشنبه در سومین کنگره انجمن علمی پرستاری ایران در بیمارستان امام(ره) افزود: اراده دولت در جهت ارتقای جایگاه پرستاران و حمایت از این قشر زحمتکش جامعه است.
وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر دستگاههای اجرایی و رئیس جمهور معتقدند که جایگاه پرستاری باید ارتقاء یابد، تاکید کرد: همانگونه که پرستاران مطالباتی دارند مردم و مجامع علمی و دانشگاهی نیز مطالبات و انتظاراتی از پرستاران دارند البته پرستاران در انجام وظایف خود و خدمتگذاری سنگ تمام گذاشتهاند و من در بازدید از بیمارستانها و مراکز درمانی دیدهام که آنان با کمترین چشم داشت، وظایف خود را انجام میدهند.
استاندار تهران ادامه داد: در حال حاضر کمبود پرستار بسیار زیاد است و این امر باعث وارد شدن صدمات جسمی و خانوادگی به آنان میشود اما باید تلاش کنیم زحمات آنان را جبران کنیم.
وی با اشاره به قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت اظهار کرد: وضعیت اجرای این قانون را بررسی میکنیم تا اگر دلایل موجهی برای انجام نشدن آن وجود داشته باشد به اجرای آن کمک کنیم.
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