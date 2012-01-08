شهرداری تبریز در آخرین بازی دور رفت میزبان کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در دیدارهای معوقه هفته هفتم که به دلیل تاخیر در بازگشت تیم ملی از بازی های جام جهانی به امروز موکول شده تیم شهرداری تبریز پذیرای نماینده کرمان خواهد بود.

این بازی ساعت 17 روز یکشنبه و در سالن شهید اقدمی تبریز و با قضاوت حسین پورکاشیان و بهرام سلیمانی برگزار می شود.

شهرداری تبریز در صورتی که بتواند با نتیجه سه بر صفر و یا سه بر یک برنده این بازی شود، می تواند به صعود یک پله ای در پایان رقابت های دور رفت لیگ برتر امیدوار باشد.

این تیم هم اکنون با 16 امتیاز از 12 بازی در رده هشتم و کرمان با سه امتیاز از این تعداد بازی در رده 14 و انتهایی جدول رده بندی جای دارد.