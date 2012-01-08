به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش "پیپل ساندی" حاکی از آن است که ته‌وز این جریمه را پذیرفته و پیش از انتقال به میلان که هفته آینده صورت خواهد گرفت، این مبلغ را به مسئولان باشگاه سیتی پرداخت می‌کند.

این یاغی آرژانتینی از هشتم نوامبر سال گذشته به آرژانتین سفر کرد در حالیکه دستمزد هفتگی 200 هزار پوندی خود را دریافت کرده است.

برپایه گزارش "پیپل ساندی"، باشگاه لیگ برتری نمی‌توانست طبق قانون دستمزد ته‌وز را قطع کند و به همین خاطر پنج هفته به این بازیکن حقوق داد اما چنانچه موضوع انتقال ته‌وز به میلان قطعی شود، این یک میلیون پوند (بابت دوری پنج هفته‌ای از تیم) بازپس گرفته خواهد شد.