دلایل جدایی "یانوش" از زبان رحیمی/ تاخیر غیرموجه باعث فسخ قرارداد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی در مورد ‌قطع همکاری‌ "میلوراد یانوش" با تیم فوتبال سپاهان اصفهان اظهار داشت: در تعطیلات نیم فصل یانوش بدون عذر موجه با یک هفته تاخیر به ایران بازگشت، به همین دلیل تصمیم به قطع همکاری با وی گرفتیم.

وی خاطرنشان کرد: میلوراد یانوش مهاجمی ایده‌آل و توانمند برای سپاهان بود اما از آنجا که نظم و انضباط برای ما اهمیت زیادی دارد، به همکاری خود با این بازیکن پایان دادیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در پایان گفت: برای میلوراد در هر جایی که فوتبالش را ادامه دهد، آرزوی موفقیت دارم و بابت زحمات و تلاش‌هایش در طول مدت حضورش در سپاهان از وی سپاسگزارم.