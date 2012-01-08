  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

دلایل جدایی "یانوش" از زبان رحیمی/ تاخیر غیرموجه باعث فسخ قرارداد شد

دلایل جدایی "یانوش" از زبان رحیمی/ تاخیر غیرموجه باعث فسخ قرارداد شد

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان تاخیر "میلوراد یانوش" در بازگشت به ایران را علت قطع همکاری‌اش با تیم فوتبال این باشگاه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی در مورد ‌قطع همکاری‌ "میلوراد یانوش" با تیم فوتبال سپاهان اصفهان اظهار داشت: در تعطیلات نیم فصل یانوش بدون عذر موجه با یک هفته تاخیر به ایران بازگشت، به همین دلیل تصمیم به قطع همکاری با وی گرفتیم.

وی خاطرنشان کرد: میلوراد یانوش مهاجمی ایده‌آل و توانمند برای سپاهان بود اما از آنجا که نظم و انضباط برای ما اهمیت زیادی دارد، به همکاری خود با این بازیکن پایان دادیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در پایان گفت: برای میلوراد در هر جایی که فوتبالش را ادامه دهد، آرزوی موفقیت دارم و بابت زحمات و تلاش‌هایش در طول مدت حضورش در سپاهان از وی سپاسگزارم.

کد مطلب 1504337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها