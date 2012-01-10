انتـفاضه الکترونیکی علیه اسرائیل آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی زبان "لوتان" چاپ سوئیس می نویسد: گروه "کابوس" نام گروه هکرهایی است که روز دوشنبه چندین سایت شرکت‌های معتبر اسرائیلی را دچار اختلال شدید کردند. به غیر از بورس تلاویو و شرکت هواپیمایی اسرائیل، بزرگترین شرکت بیمه دولت عبری و بانک بن لومی، یکی از 5 نهاد مالی با اهمیت دولت عبری و چند بانک دیگر، برای ساعت ها از کار افتادند.

در ادامه این مطلب آمده است: هفته پیش نیز هکر دیگری با حمله به سایت های مصرفی اسرائیلی، حدود 6 هزار کارت اعتباری را از بین برده بود. مهمتر اما، شرکت هواپیمایی اسرائیل است که نماد خیلی عزیزی برای اسرائیلی هاست. به گفته کارشناسان، این حملات، اگرچه بعد از چند ساعت دفع شدند، اما نشانه آن است که اسرائیل ضعیف تر از آن است که فکر میشده است. در همین حال یکی از سخنگویان حماس نیز با تشویق هکرها، از آنها خواست که جنگ را علیه دشمن اشغالگر به فضای مجازی برده و مقاومت را بسط دهند.

این روزنامه می نویسد: گروه کابوس که به گفته کارشناسان به طور حتم از وجود متخصصین انفورماتیک خبره ای نفغ می‌برد، حتما دارای پشتیبانی مالی قوی است. برخی بدون ارائه دلیل و سند، نام ایران را که از دشمنان اصلی دولت عبری است می برند. آنها به داستان ویروس استاکس نت اشاره می کنند که باعث اختلال و کند شدن برنامه هسته ای ایران برای ساختن بمب هسته ای شده بود. این واقعه که در سال 2010 رخ داد و ایرانی ها قول دادند که مقابله به مثل نمایند. اخیرا نیز به گفته برخی اطلاعات به دست آمده از نظامیان اسرائیلی، ایران مبلغ یک میلیارد دلار را اختصاص به جنگ سایبری داده است.

در پایان این مطلب آمده است: به هر حال به گفته کارشناسان، این که هکرها موفق شوند وارد انواع و اقسام سیستم های شرکتی و اقتصادی اسرائیل شوند و حتی آن را برای مدتی از پا درآورند، نشانه یک پیروزی برای آنهاست که بدون ریخته شدن یک قطره خون به دست آورده اند.