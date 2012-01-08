سرویس حمل و نقل 37 هزار دانش آموز همدانی ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسنی محتشم در نشست حمل و نقل دانش آموزان افزود: برای این تعداد دانش آموز سه هزار و 863 وسیله نقلیه ساماندهی شده است.

وی اظهار داشت: به لحاظ اهمیت موضوع از نظر امنیت، سلامت جسمی، امانت داری و از نظر روحی و آرامش روانی دانش آموزان و اولیا باید اهتمام وی‍‍‍ژه ای در خصوص سامان دهی و نظارت مستمر بر سرویس مدارس صورت گیرد.

رئیس انجمن اولیا و مربیان استان همدان نیز گفت: در سال جاری کارگروه حمل ونقل با تشکیل پنج نشست ساماندهی سرویس مدارس را انجام داد و تاکنون مورد خاص و یا شکایتی به دبیر خانه نرسیده است.

اسدالله احمدی افزود: این کارگروه در تمام ادارات تابعه آموزش و پرورش نیز تشکیل شده که امور ساماندهی و نظارت بر سرویس مدارس را انجام می دهند.