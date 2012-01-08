دولت کانادا حمله به مسجد کبک را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، جانسون کنی وزیر مهاجرت کانادا اظهار داشت: این نوع تعصب در کانادا جایی ندارد.

نوشتن شعارهای ضد اسلامی روی دیوارهای این مسجد به عنوان اقدامات خرابکارانه درست چند روز پس از حمله عده ای ناشناس و شکستن پنجره های این مسجد صورت گرفته است.

کنی یادآور شد: هرگونه خرابکاری رقت انگیز است اما تخریب و خرابکاری در رابطه با اماکن عبادی ادیان اقدامی بسیار منفور است، دولت ما به شدت این حملات را که جامعه را در رعب وحشت می برد محکوم می کند.

استفان هارپر نخست وزیر کانادا نیز طی یک بیانیه این حملات شنیع را محکوم کرده، ظرف شش ماه گذشته این چهارمین حمله ای بوده که علیه همین مسجد صورت گرفته است.

مسلمانان کانادا 8/2 درصد از جمعیت 8/32 میلیون نفری این کشور را تشکیل داده اند. اسلام پس از مسیحیت کاتولیک دومین دین بزرگ این کشور محسوب می شود.

تحقیقات اخیر نشان می دهد که تا سال 2030 مسلمانان 6/6 درصد از جمعیت کلی کانادا را تشکیل خواهند داد.

