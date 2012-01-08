به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام کاظم لطفیان با اشاره به ضرورت برگزاری کنگره ملی امام حسن‌ مجتبی(ع)، اظهار داشت: رسانه‌ ها، نظام فکری و فرهنگی جامعه هستند که توجه به آن سبب ماندگاری مکتب اسلامی می‌ شود.

وی ادامه داد: زندگی امام حسن(ع) از ابعاد سیاسی و پیچیدگی ‌های خاصی برخوردار است که اگر رسانه ‌ها بتوانند این ابعاد را به صورت درست تبیین کنند امام از مظلومیت بیرون خواهد آمد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: تبیین اندیشه‌ های امام حسن(ع) یکی از مهمترین ضروریت‌های جامعه است.

لطفیان گفت: امام حسن(ع) با خدماتی که در دوران حیات با برکت خود انجام دادند باعث ماندگاری اسلام در آن مقطع تاریخی حساس شدند.

وی تصریح کرد: زمینه آنچه که در کربلا اتفاق افتاد و باعث پویایی مکتب اهل‌ بیت(ع) شد توسط امام حسن(ع) به وجود آمد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه میراث ماندگار پیامبر(ص) و امام علی(ع) توسط امام حسن(ع) حفظ شد، ادامه داد: امام علی(ع) سیاستمداری برجسته و آگاه، زاهد و عابدی شب زنده ‌دار و از شخصیت اجتماعی بسیار قوی برخوردار بودند که جامعیت در زندگی ایشان به صورت کامل و جامع به چشم می ‌خورد.

لطفیان بیان داشت: زندگی شخصی امام حسن(ع) سرشار از پاکی، صفا و صمیمیت بود به گونه‌ای که پیامبر بزرگ اسلام(ص) از ایشان به عنوان عقل یاد می‌ کنند.

وی افزود: پیامبر اسلام(ص) می‌ فرماید "اگر قرار است خردورزی و عقلانیت در چهره یک شخص مجسم شود در چهره امام حسن هویدا بود" چرا که امام مظهر عقلانیت در زمان خود بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: امام حسن(ع) مورد علاقه خاص پدر بزرگ، مادر، پدر و برادرش امام حسین(ع) و خواهرش حضرت زینب (س) بوده است.

لطفیان با اشاره به اینکه برگزاری کنگره ملی امام حسن(ع) می ‌تواند یک مظلومیت‌زدایی از چهره مبارک و حضور امام(ع) باشد، ادامه داد: با برگزاری این کنگره مردم با جلوه‌های حیات نورانی امام آشنا می ‌شوند و جامعه در مسیر سعادت قرار خواهد گرفت.

وی پیرامون جایگاه وقف از دیدگاه امام حسن(ع) گفت: امام به کریم‌ اهل‌ بیت(ع) شهرت دارد چرا که در زندگی بارها تمام آنچه را که در اختیار داشتند در راه خدا انفاق می ‌کردند.

لطفیان با بیان اینکه امام هرچه را که داشتند در راه خدا هدیه می‌کردند گفت: انفاق نمونه‌ عالی آنچه که در اختیار انسان است و برای ایشان موضوعیت پیدا کرده است در واقع انفاق کردن بهترین چشمه برای وقف است.

وی با اشاره به اینکه وقف تأثیر فراوانی در زندگی اجتماعی زمان امام حسن(ع) داشت، یادآور شد: حضرت علی(ع) چاه‌های فراوانی را حفر و آن را وقف کردند و امام حسن(ع) سیره پدر را دنبال کرده که این بالا و والاترین سنت حسنه است.