31 توزیع کننده مواد مخدر در اهواز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فرهادی راد اظهار کرد: در راستای برخورد با فروشندگان مواد مخدر و پاکسازی مناطق آلوده کلانشهر اهواز، یازدهمین و دوازدهمین مرحله از این طرح با هماهنگی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و با حضور عواملی از این پلیس به اجرا درآمد.

وی گفت: در اولین عملیات که در مناطق آخر آسفالت و سویسه اجرا شد، از پنج باب منزل مسکونی بازید به عمل آمد و مقادیر 48 گرم شیشه، 15.85 گرم حشیش، 10 گرم سوخته تریاک، 17 عدد قرص منادون، یک دستگاه تزاروی دیجیتال و 15 عدد پایپ استعمال مواد مخدر کشف و ضبط شد.



معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز افزود: همچنین پنج نفر توزیع کننده و 17 نفر حمل کننده مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شدند.



فرهادی راد افزود: همچنین در عملیات دیگری که در مناطق لشکرآباد و شیلنگ آباد اجرا شد، با بازرسی از پنج باب منزل مسکونی، هفت نفر توزیع کننده و 12 نفر حمل کننده مواد مخدر دستگیر و مقادیر، 20.72 گرم شیشه، 210.50 گرم تریاک، 151.25 گرم حشیش، 35 سانت کرک، هفت گرم شیشه، 310 عدد قرص متادون، 13.730 گرم سوخته تریاک، یک عدد ترازوی دیجیتال توزین و 20 عدد پایپ استعمال مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: عملیات مذکور بدون هیچگونه خسارت جانی و مالی انجام شد و متهمان پس از استعلام از پلیس آگاهی استان و تشکیل پرونده قضایی، روانه زندان شدند.