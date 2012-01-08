سعید اسدی مدیر تالار مولوی و عضو شورای انتخاب این مکان نمایشی درباره بازبینی مجدد نمایش "مخزن" به خبرنگار مهر گفت: چون از اعضای هفت نفره شورا تنها سه نفر این نمایش را دیده بودند، از گروه درخواست کردیم که بار دیگر نمایش را برای شورای انتخاب تالار مولوی اجرا کند.



وی تأکید کرد: این قاعده‌ای است که وجود دارد و باید شورا نظرش را ارائه دهد تا دانشگاه مجوز لازم برای اجرا را صادر کند. این روندی است که باید طی شود.



مدیر تالار مولوی ادامه داد: برای اینکه شورا اجماع نظر را داشته باشند از گروه درخواست کردیم در زمان مناسب نمایش را کامل‌تر اجرا کنند. گروه نیز امروز یکشنبه 18 دی‌ماه را انتخاب کرد.