  1. هنر
  2. تئاتر
۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

با درخواست تالار مولوی/

"مخزن" جلال تهرانی بار دیگر بازبینی می‌شود

"مخزن" جلال تهرانی بار دیگر بازبینی می‌شود

نمایش "مخزن" به کارگردانی جلال تهرانی برای بار دیگر از سوی شورای انتخاب تالار مولوی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و این در حالی است که طی اعلام تالار مولوی قرار است این نمایش 25 دی‌ماه اجرای عمومی خود را آغاز کند.

سعید اسدی مدیر تالار مولوی و عضو شورای انتخاب این مکان نمایشی درباره بازبینی مجدد نمایش "مخزن" به خبرنگار مهر گفت: چون از اعضای هفت نفره شورا تنها سه نفر این نمایش را دیده بودند، از گروه درخواست کردیم که بار دیگر نمایش را برای شورای انتخاب تالار مولوی اجرا کند.

وی تأکید کرد: این قاعده‌ای است که وجود دارد و باید شورا نظرش را ارائه دهد تا دانشگاه مجوز لازم برای اجرا را صادر کند. این روندی است که باید طی شود.

مدیر تالار مولوی ادامه داد: برای اینکه شورا اجماع نظر را داشته باشند از گروه درخواست کردیم در زمان مناسب نمایش را کامل‌تر اجرا کنند. گروه نیز امروز یکشنبه 18 دی‌ماه را انتخاب کرد.

کد مطلب 1504354

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها