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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

اکبری خبر داد:

3500 قرص روانگردان در ماکو کشف شد

3500 قرص روانگردان در ماکو کشف شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی از کشف و ضبط سه هزار و 546 عدد انواع قرص روانگردان در شهرستان ماکو طی یک هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر: کریم اکبری ظهر یکشنبه در نشست خبری هفتگی نیروی انتظامی آذربایجان غربی همچنین از کشف داروهای غیرمجاز محرک جنسی در ماکو خبر داد و افزود: ماموران انتظامی ماکو با متوقف کردن یک دستگاه خودروی سواری داروها و قرصهای روانگردان را کشف و در این راستا دو نفر دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

وی ضمن تاکید بر لزوم آگاه ‌سازی خانواده‌ها در زمینه مضرات قرصهای روانگردان به فرزندان، اظهار داشت:  خانواده باید با کنترل هر چه بیشتر و تسلط بر رفت و آمد و معاشرت فرزندان خود تلاش کنند تا فرزندانشان در دام قرص‌های روانگردان گرفتار نشود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی از دستگیری دو قاچاقچی مواد مخدر در استان طی یک هفته گذشته خبر داد و بیان داشت: این دو نفر که اقدام به قاچاق روانگردان و مواد مخدر در آذربایجان غربی می کردند، دستگیر شدند.

اکبری ادامه داد: با وصول به ماموران مبارزه با مواد مخدر سلماس مبنی بر فعالیت مخفیانه فردی در یکی از روستاها در امر نگهداری، فروش و قاچاق مواد مخدر، مراتب با حساسیت لازم تحت بررسی قرار گرفت که با تعقیب و مراقبتهای نامحسوس محل فعالیت و نگهداری مواد مخدر توسط متهم شناسایی و پس از هماهنگیهای لازم قضایی  تحت بازرسی قرار گرفت.

این مسئول گفت: عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر سلماس در این بازرسی موفق شدند در یک اقدام غافلگیرانه متهم را دستگیر و از منزل وی دو بسته بزرگ مواد مخدر از نوع شیشه به وزن هشت کیلو گرم را کشف و ضبط کنند.
 

کد مطلب 1504356

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