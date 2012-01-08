احداث نمازخانه در پروژه های عمرانی دانشگاه گناباد در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسلم ظهر یکشنبه در ستاد توسعه و ترویج نماز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان گناباد که در سالن ابن سینا این دانشگاه برگزار شد اظهارداشت: بافت فرهنگی مذهبی شهرستان گناباد و فعالیتهای مناسب فرهنگی در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان باعث شده تا فارغ التحصیلان این مراکز نسبت به ورودی آنها از بار معنوی و مذهبی بالاتری برخوردار باشند.

وی افزود: تفکیک معاونت دانشجویی فرهنگی از آموزشی پژوهشی، اقامه نماز جماعت در حوزه های تحت پوشش دانشگاه، برگزاری مسابقات فرهنگی مذهبی، تجلیل از استادان و دانشجویان فعال مذهبی و پیش بینی احداث نمازخانه در همه پروژه ها از مهمترین برنامه ها و فعالیت های این دانشگاه در راستای ترویج فرهنگ نماز است.

امام جمعه و مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه گناباد نیز در ادامه از نماز به عنوان یک عبادت کلیدی که سایر عبادت ها هم بدنبال آن وجود دارد یاد کرد و افزود: نماز بازدارنده از آسیب های فردی و اجتماعی و بستر سازی مناسب برای خدمت به خلق و امر به معروف و نهی از منکر است که می تواند انسان را به اوج کمال برساند.

حجت الاسلام حسن صادقی نسب با اشاره به اهتمام ویژه به برپایی نماز جماعت در مراکز آموزش عالی شهرستان گفت: هم اکنون دوازده نماز جماعت در حوزه های تحت پوشش دانشگاه برگزار می شود و همچنین نمازهای جماعت صبح در خوابگاه ها با استقبال دانشجویان اقامه می شود.

مسئول دبیرخانه ستاد عالی اقامه نماز دانشگاه های کشور نیز پس از بازدید و بررسی فعالیتهای فرهنگی، وضعیت نمازخانه ها و مساجد و اقامه نمازهای جماعت در حوزه های تحت پوشش دانشگاه، مراکز آموزش عالی و دانشگاه های شهرستان را معرف یک جریان فرهنگی مثبت عنوان کرد.

حجت الاسلام محمد شمس افزود: خوشبختانه برنامه ها و فعالیتهای خوبی در راستای تعمیق معارف دینی در سطح دانشگاه های شهرستان بویژه دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شده است.

وی افزود: علیرغم تهاجمات فرهنگی گسترده، برپایی برنامه های فرهنگی مذهبی بویژه نماز جماعت صبح در سطح خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی گناباد نشان دهنده فضای مطلوب این دانشگاه و توجه جدی به بحث تربیت و تهذیب نفس در کنار آموزش است.