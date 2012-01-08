برگزاری نمایشگاه بین المللی حجاب و عفاف فرصتی برای صدور فرهنگ اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید عظیمی در جلسه ستاد عفاف و حجاب استان با اشاره به اهمیت حفظ حجاب در آموزه های دینی و عرف جامعه ایرانی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه های بین المللی فرصتی برای فرهنگ سازی و صدور فرهنگ اسلامی و ایرانی به کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه هاست از این رو غرفه داران باید نماینده اسلام باشند و از انجام برخی کارهای زننده پرهیز کنند.

وی ادامه داد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بسیاری از موارد برای مسئولان اجرایی راهگشاست و توجه و دقت به ظرایف فرمایشات ایشان بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

وی تاکید کرد: هنگام ابلاغ فرمان هشت ماده ای ایشان برای مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور اگر به تعبیر ایشان جدیت وجود داشت اتفاقات تلخ به وقوع نمی پیوست و اکنون که دستور بر اسلامی کردن دانشگاه ها داده اند باید با جدیت به اجرایی کردن آن همت گمارد.

عظیمی افزود: نمود این امر می تواند در محیط های کاری در ادارات و کارخانجات باشد و دستگاه های اجرایی با هماهنگی های لازم با یکدیگر نسبت به گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در این امور اقدام کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان در ادامه گفت: نظارت ها و بازرسی ها باید توام با تقوا و سعه صدر باشد تا مبادا باعث آبروریزی و ناراحتی شخصی باشد اما شناسایی افراد مورد دار که در محیط کسب و کار خود با بد حجابی سعی در جذب مشتری یا ارائه خدمت به مردم هستند باید با جدیت پیگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت آموزش بانوان اصناف در استان تاکید کرد و افزود: در این زمینه فضای آموزشی برای برگزاری دوره های لازم در اختیار این اداره کل قرار دارد که می تواند در اختیار ادارات کل متولی امر قرار بگیرد و این دوره ها می تواند بانوان را با ضرورت های دینی و عرفی در محیط کسب و کار آشنا کند.