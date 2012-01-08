نگرانی از افزایش سگ های ولگرد در خیابان های خسروشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب نوروزی در جلسه شورای بهداشتی بخش خسروشهر که برای رسیدگی به مشکلات بهداشتی منطقه با حضور مسئولان استانی برگزار شد، اظهار داشت: مدتی است یک دستگاه آمبولانس برای خدمات رسانی به مردم فهیم منطقه خریداری شده، اما تاکنون شاهد بهره برداری عملی آن نبوده ایم.



وی با بیان اینکه نیاز است این مشکلات سریعا حل شود، گفت: قرار بود تا سرکانتر خریداری شده در مرکز بهداشت بخش مورد بهره برداری قرار بگیرد که با گذشت چند ماه هنوز این امر محقق نشده است.



نوروزی همچنین با ابراز نگرانی ازوضعیت بهداشتی بخش خسروشهر، خواستار برطرف شدن این مشکلات شد و اظهار داشت: در برخی از روستاها مردم به دلیل عدم وجود دکتر و همچنین دارویار به اجبار جهت ویزیت وتهیه دارو به شهرهای اطراف می روند که این مسئله مشکلاتی را برای روستائیان فراهم می کند.



بخشدار خسروشهر همچنین خواستار سریع مشکلات شد و افزود: مردم ولی نعمت ما هستند و نباید تاوان ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی را پرداخت کنند.

وی گفت: مسئولان و مدیران دستگاهها باید به طور جدی تعهدات خود را عملی کرده تا مردم روستا مشکلاتشان هرچه سریعتر مرتفع شود.





