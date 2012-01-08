تیم سپاهان مدعی قهرمانی است

سید مهدی سید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تیم اصفهانی گفت: نتایج اخیر سپاهان خیلی خوب بوده و با توجه به جایگاه تیم در جدول ردهبندی لیگ برتر، جایگاهی خوبی برای سپاهان در پایان فصل متصورم، سپاهان اگرچه در نیم فصل نخست آنچنان خوب نبود اما همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی هستیم.
وی پیرامون بازی جمعه سپاهان مقابل استقلال تهران اظهار داشت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و موقعیتهای بسیاری برای گلزنی داشتیم و اگر خوششانس بودیم میتوانستیم پیروز میدان باشیم و به نظر من حقمان در این مسابقه پیروزی بود.
مهاجم سپاهان با اشاره به تعطیلات تیمش در نیم فصل گفت: ما اردوی خوبی در کیش پشت سر گذاشتیم و در حال حاضر شرایط تیم ما بسیار خوب است، مطمئن باشید در نیمفصل دوم تنها به قهرمانی میاندیشیم زیرامیخواهیم از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم.
وی در مورد شعارهای هواداران استقلال علیه وی گفت: من عرق پیراهنم را دارم و در بازی دیشب هم انگیزه زیادی مقابل استقلال داشتم؛ باید بگویم نظری در مورد شعار هواداران استقلال ندارم چون دیشب همه چیز را گفتم اما فقط میگویم که جواب خوبی را با بدی نمیدهند.
سید صالحی اضافه کرد: مطمئنم شرایط خودم هم در آینده بهتر میشود و تعداد گلهایم را افزایش خواهم داد تا نشان دهم که مهاجم خوبی هستم.
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