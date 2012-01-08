البرز الگوی پیشرو در بسیاری از زمینه های علمی و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجید ابراهیمی در آئین افتتاح بنیاد نخبگان استان البرز که ظهر یکشنبه و با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، استاندار البرز و جمعی دیگر از مقامات و مسئولان استانی برگزار شد، گفت: امروزه تاثیر فزاینده پژوهش و توسعه و نوآوری در رشد و شکوفایی اقتصاد و اجتماع سبب شده که بسیاری از دولتها علاوه بر اقدامات معمول و همگانی در حمایت از پژوهش و توسعه، به سازو کارهای جدیدتری بپردازند.

وی مشارکت در منابع بین المللی دانش، تضمین حقوق مالکیت فکری، ارائه خدمات مشاوره ای دانش محور، توسعه شرکتهای برخاسته از دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی، تشکیل خوشه های علمی فناوری را از جمله ساز و کارهای جدید مورد استفاده در این خصوص برشمرد و گفت: هیچیک از این ساز و کارها مگر با تغییر دیدگاه های رایج به علم و دانش و کشاندن آن از قفسه کتابخانه ها به بستر نیازهای مادی و معنوی و ملموس جامعه میسر نخواهد شد.

وی افزود: دانش و فناوری نوین برای رفع نیازهای جامعه به عنوان یکی از اولویت های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و محور توسعه پایدار در نظر گرفته شده و این مهم جز با حمایت از نخبگان، مخترعان و دانش پژوهان کشور میسر نخواهد شد.

ابراهیمی تصریح کرد: بی شک سیر موفقیت علمی و فناوری کشور، محتاج توجه ویژه به بعضی پارامترهای اساسی توسعه پایدار و همه جانبه است.

ساختن به معنای عبور از تنگناها، وظیفه اصلی نخبگان

پژوهشگر برتر استانی و کشوری گفت: نخبگان با اراده ایرانی، دارای گذشته ای پر افتخار هستند که آنها را به آینده ای درخشان پیوند خواهد داد اما مسیر هموار نبوده و ساختن به معنای عبور از تنگناها، برداشتن موانع و سرعت گرفتن در کسب علم، وظیفه اصلی و بدیهی نخبگان خواهد بود.

وی افزود: توجه به فعالیتهای پژوهشی، زیرساختهای توسعه و فناوری و رهگیری فعالیت نهادهای مرتبط تنها در استقرار نظام ملی نوآوری به عنوان نظام پویا، آینده بین و رشد دهنده میسرخواهد شد و در این راستا نه تنها معاون علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان، بلکه تمام نهادها و وزارتخانه های دست اندرکار و خود نخبگان باید به وظیفه ملی خود عمل کنند.