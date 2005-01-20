آمريكا از اشتباهات گذشته خود درس بگيرد و رفتار اعتماد برانگيز در مسائل جهاني از خود نشان دهد // حمله آمريكا به ايران جهان را بي ثبات مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"محمد حسين عادلي" سفيرايران درانگليس ضمن انتقاد از تئوري احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران، حمله نظامي آمريكا به ايران را موجب عميق ترشدن جدايي بين دوكشورو بي ثباتي در جهان عنوان كرد.

سفير ايران در لندن در مصاحبه با راديو بي بي سي گفت:" آمريكا بايد ازاشتباهات گذشته خود درس بگيرد و بپذيرد كه رفتار اعتماد برانگيز و نزديكي چندجانبه اي را درمورد مسائل مطرح درجهان از خود نشان دهد."

وي در ادامه افزود:"جنگ عليه مسلمانان و حتي بي توجهي به نظربرخي ازهم پيمانان ازجمله از اروپا، اين برداشت را به وجود مي آورد كه جهان كنوني دنيايي بي ثبات و كم امنيت است و اين مسئله مي تواند اقيانوسي از بي اعتمادي را بين آمريكا و بقيه كشورهاي جهان به وجود آورد."

عادلي افزود :" تا زمانيكه آمريكا علاقمند به ادامه جنگ عليه مسلمانان جهان است نبايد انتظار داشته باشد كه تصوير جهان از آمريكا يك تصوير خوب باشد."

عادلي در ادامه با اشاره به صحبت هاي جرج بوش دخصوص احتمال حمله نظامي به ايران گفت :" آمريكاييها همچنان به اتهامات اشتباه و بي پايه و اساس خود عليه ايران ادامه مي دهند. هركشوري حق دستيابي به فناوري هاي پيشرفته را دارد . ما نيز تاكنون به تمام تعهدات بين المللي خود عمل كرده ايم و بنابراين هيچ دليلي نمي بينيم كه از اين حق بي بهره باشيم."

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا دوشنبه شب درمصاحبه با شبكه ان بي سي حمله نظامي به ايران را منتفي نداست وهمه چيز را منوط به ادامه فعاليت هاي هسته اي ايران عنوان كرد .

تهران ضمن انتقاد شديد از اظهارات اخير بوش در واكنش به آن مجدداً خاطر نشان كرد كه ايران توسعه تكنولوژي هسته اي را حق مسلم خود مي داند و برنامه هاي هسته اي اين كشور تنها با هدف توليد برق انجام مي شود.