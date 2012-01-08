تهران میزبان رقابتهای بین ‏المللی دوچرخه سواری جام خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسلم سیدزاده گفت: رقابتهای دوچرخه سواری بین المللی جام خلیج همیشه فارس تهران، 30 اردیبهشت ماه سال 91 برگزار و البته هنوز مسیر این مسابقات به طور قطع مشخص نشده است.
وی افزود: تا کنون پیشنهاداتی از سوی کارشناسان و مسئولان امر ارائه شده که تصمیمات در این زمینه در نشستهای آینده اتخاذ و متعاقبا اعلام خواهد شد.
پیست کوهستان در بومهن ساخته می شود
دبیر هیئت دوچرخه سواری استان تهران از احداث پیست دوچرخه سواری نیمه حرفه ای کوهستان در بومهن خبر داد و عنوان کرد: طبق پیگیریهای به عمل آمده، پیست نیمه حرفه ای دوچرخه سواری کوهستان بر بلندیهای بومهن احداث می شود.
وی بومهن را مقصد آینده مسابقات دوچرخه سواری رشته کوهستان در استان تهران دانست وافزود: برای برگزاری این مسابقات کوههای "قره داغ"(کوه سیاه) بومهن پیشنهاد شد که البته امور نهایی آن منوط به موافقتهای مسئولان بالادستی است.
سیدزاده حضور در اماکن ورزشی را موجب کاهش گرایش به ناهنجاریهای اجتماعی دانست و اظهار داشت: اگر ورزش را در جامعه توسعه داده شود، بی شک مزایای مثبت آن را در اجتماع شاهد خواهیم بود.
دبیر هیئت دوچرخه سواری استان تهران اضافه کرد: جوان ورزشکار، فردی مفید برای اجتماع و مصون از گزند آلودگیهای ضداجتماعی است.
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