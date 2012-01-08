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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

سیدزاده خبر داد:

تهران میزبان رقابتهای بین ‏المللی دوچرخه سواری جام خلیج فارس

تهران میزبان رقابتهای بین ‏المللی دوچرخه سواری جام خلیج فارس

تهران - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت دوچرخه سواری استان تهران از برگزاری رقابتهای بین‏ المللی دوچرخه سواری جام خلیج فارس به میزبانی تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسلم سیدزاده گفت: رقابتهای دوچرخه ‏سواری بین ‏المللی جام خلیج‏ همیشه فارس تهران، 30 اردیبهشت‌ ماه سال 91 برگزار و البته هنوز مسیر این مسابقات به طور قطع مشخص نشده است.

وی افزود: تا کنون پیشنهاداتی از سوی کارشناسان و مسئولان امر ارائه شده که تصمیمات در این زمینه در نشستهای آینده اتخاذ و متعاقبا اعلام خواهد شد.

پیست کوهستان در بومهن ساخته می شود

دبیر هیئت دوچرخه سواری استان تهران از احداث پیست دوچرخه سواری نیمه حرفه ‏ای کوهستان در بومهن خبر داد و عنوان کرد: طبق پیگیریهای به عمل آمده، پیست نیمه‏ حرفه ‏ای دوچرخه‏ سواری کوهستان بر بلندیهای بومهن احداث می‏ شود.

وی بومهن را مقصد آینده مسابقات دوچرخه‏ سواری رشته کوهستان در استان تهران دانست وافزود: برای برگزاری این مسابقات کوه‏های "قره‏ داغ"(کوه سیاه) بومهن پیشنهاد شد که البته امور نهایی آن منوط به موافقتهای مسئولان بالادستی است.

سیدزاده حضور در اماکن ورزشی را موجب کاهش گرایش به ناهنجاریهای اجتماعی دانست و اظهار داشت: اگر ورزش را در جامعه توسعه داده شود، بی شک مزایای مثبت آن را در اجتماع شاهد خواهیم بود.

دبیر هیئت دوچرخه سواری استان تهران اضافه کرد: جوان ورزشکار، فردی مفید برای اجتماع و مصون از گزند آلودگیهای ضد‏اجتماعی است.

کد مطلب 1504398

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