لوك خوش دست به فيلمخانه ملي ايران مي آيد

به گزارش خبرگزاري "مهر" از روابط عمومي معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اين فيلم كه با نام لوك بي باك هم ناميده مي شود ساخته استوارت رزنبرگ و محصول سال 1967 است و در آن پل نيومن، جرج كندي، جووان فليت و رابرت دريواس به ايفاي نقش مي پردازند. اين فيلم امروز، سه شنبه چهاردهم مرداد ماه در ادامه چهل و هشتمين دوره جلسات نمايش فيلمخانه ملي ايران ساعت 30/18 در سينما صحرا براي اعضا به نمايش در مي آيد.

«لوك خوش دست» داستان فردي به نام لوك جكسون است كه به جرم شكستن دستگاه هاي پاركومتر در يكي از شهرهاي كوچك جنوب امريكا به دوسال حبس با اعمال شاقه محكوم مي شود. او در زندان به دليل خونسردي بيش از حدش ابتدا مورد نفرت دراكلين قرار مي گيرد. اما به تدريج حس احترام آن دو نسبت به يكديگر برانگيخته مي شود.

اين فيلم نخستين فيلم كامل رزنبرگ به شمار مي رود كه اثري خشن، تلخ و سرد و موثر از كار درآمده است. رزنبرگ اين فيلم را ظاهرا" با گوشه چشمي به شخصيت اصلي سلسله داستان هاي مصوري به نام لوك بي باك ساخته است كه از محبوب ترين قصه هاي مصور اروپا در دهه 1940 به شمار مي رود و خوانندگان زيادي را به خود جلب كرد. خالق اصلي اين داستان ها كاريكاتوريستي به نام موريس بود.

ساير فيلم هاي استوارت رزنبرگ شامل احمق هاي ماه آوريل، پول توجيبي، پليس خندان، سفر نفرين شدگان، عشق و گلوله، برو بيكر و پاپ گرينويچ ويليچ است.