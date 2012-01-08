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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

رهی:

نیروگاه های سمنان و شاهرود 700 میلیارد تومان اعتبار داشته است

نیروگاه های سمنان و شاهرود 700 میلیارد تومان اعتبار داشته است

سمنان - خبرگزاری مهر: استاندار سمنان گفت: نیروگاه های برق سمنان و شاهرود از پروژه های مهم و اساسی استان در بخش تامین برق است که 700 میلیارد تومان اعتبار داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص دو نیروگاه سیکل ترکیبی برق در سمنان  و شاهرود، افزود: فاز اول این پروژه ها آماده شده و در حال آزمایش است که پس از طی این فرایند امید است تا آخر سال افتتاح شود.

وی در خصوص تامین آب از حوزه های همجوار برای استان سمنان نیز گفت: کارها و اعتبارات مهمی در بخش کشاورزی، صنعت و آشامیدنی انجام شده است.

رهی به مشکل اساسی تامین آب برای استان اشاره کرد و افزود: این طرح بسیار مهم و اساسی است که در آینده نتایج بسیار خوبی به همراه خواهد داشت و در این زمینه به صورت هفتگی چه در تهران و چه  در استان جلسات مختلفی برای پیگیری این موضوع در حال انجام است.

استاندار سمنان در خصوص بحث اشتغال در استان گفت: در سال گذشته 35 درصد افزایش اشتغال در استان داشتیم و امسال تعهد اشتغال ثابت 18هزار شغل بوده که تاکنون 17 هزار شغل ایجاد شده و در بحث مسکن و اشتغال ایجاد شده بیش از 45 هزار شغل در این بخش بصورت موقت ایجاد شد.

رهی مهمترین مشکل بحث اشتغال را نیروی تحصیل کرده عنوان کرد و افزود: این افراد نیازمند کسب مهارت و فن آموزی هستند تا بتوانند جذب اشتغال شوند.

استاندار سمنان فعال سازی دو فرودگاه سمنان و شاهرود را از مطالب و درخواستهای مردم عنوان کرد و اظهار داشت: در نظر است برنامه ریزی مناسبی برای فعال شدن این دو فرودگاه برای پروازهای عتبات عالیات و اماکن مقدسه انجام پذیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه استان سمنان جزو استانهای ممتاز در ساخت و ساز مسکن است، گفت: در حال حاضر 12 هزار واحد از 33 هزار واحد آماده تحویل است.

رهی افزود: در نظر است 12هزار واحد مسکن مهر در آینده نزدیک دو مرحله با حضور ریاست جمهوری و معاون اول افتتاح داشته باشیم.

کد مطلب 1504400

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