نیروگاه های سمنان و شاهرود 700 میلیارد تومان اعتبار داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص دو نیروگاه سیکل ترکیبی برق در سمنان و شاهرود، افزود: فاز اول این پروژه ها آماده شده و در حال آزمایش است که پس از طی این فرایند امید است تا آخر سال افتتاح شود.

وی در خصوص تامین آب از حوزه های همجوار برای استان سمنان نیز گفت: کارها و اعتبارات مهمی در بخش کشاورزی، صنعت و آشامیدنی انجام شده است.

رهی به مشکل اساسی تامین آب برای استان اشاره کرد و افزود: این طرح بسیار مهم و اساسی است که در آینده نتایج بسیار خوبی به همراه خواهد داشت و در این زمینه به صورت هفتگی چه در تهران و چه در استان جلسات مختلفی برای پیگیری این موضوع در حال انجام است.

استاندار سمنان در خصوص بحث اشتغال در استان گفت: در سال گذشته 35 درصد افزایش اشتغال در استان داشتیم و امسال تعهد اشتغال ثابت 18هزار شغل بوده که تاکنون 17 هزار شغل ایجاد شده و در بحث مسکن و اشتغال ایجاد شده بیش از 45 هزار شغل در این بخش بصورت موقت ایجاد شد.

رهی مهمترین مشکل بحث اشتغال را نیروی تحصیل کرده عنوان کرد و افزود: این افراد نیازمند کسب مهارت و فن آموزی هستند تا بتوانند جذب اشتغال شوند.

استاندار سمنان فعال سازی دو فرودگاه سمنان و شاهرود را از مطالب و درخواستهای مردم عنوان کرد و اظهار داشت: در نظر است برنامه ریزی مناسبی برای فعال شدن این دو فرودگاه برای پروازهای عتبات عالیات و اماکن مقدسه انجام پذیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه استان سمنان جزو استانهای ممتاز در ساخت و ساز مسکن است، گفت: در حال حاضر 12 هزار واحد از 33 هزار واحد آماده تحویل است.

رهی افزود: در نظر است 12هزار واحد مسکن مهر در آینده نزدیک دو مرحله با حضور ریاست جمهوری و معاون اول افتتاح داشته باشیم.