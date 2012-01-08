بودجه سال آینده شهرداری شیراز 100 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه در دویست و بیست و نهمین جلسه علنی شورای شهر شیراز بحث افزایش بودجه سال آینده شهرداری شیراز مطرح شد که در این راستا با وجود مخالفت شهردار، رئیس شورا و یک عضو شورا این دستور کار با شش رای موافق تصویب شد.

بحث افزایش بودجه سال آینده شهرداری شیراز از یک ماه قبل مطرح شد که در این راستا شهردار شیراز بارها از عدم افزایش بودجه بنا به دلایل مختلف نام برد اما این سخنان بر روی شورای 9 نفره شهر شیراز تاثیر نداشت و صبح امروز این دستور کار با دو فوریت به صحن علنی شورا راه یافت.

افزایش بودجه عمرانی آینده شهرداری شیراز در حالی تصوب شد که شهرداری در سال جاری برای محقق کردن بودجه 647 میلیارد تومانی خود نیز با مشکلاتی مواجه بود.

عدم توسعه سرمایه گذاری با وجود تمامی فرصتهای موجود در شیراز، کاهش ساخت و ساز و.... از جمله دلایلی است که تحقق بودجه شهرداری در سال جاری را مشکل کرد.

کاهش شدید درآمدهای شهرداری از دی ماه تاکنون

اما در این جلسه شهردار شیراز با اشاره به اینکه باید بودجه ها را منطقی تصویب کرد، گفت: امیدوارم اعضای شورا در عمل نیز دغدغه کمک به مردم را داشته باشند و علاوه بر تصویب افزایش بودجه سال آینده پیشنهاداتی نیز برای محقق شدن آن به شهرداری شیراز ارایه کنند.

علیرضا پاک فطرت تاکید کرد: دولت خیلی علاقه مند به فروش اوراق مشارکت از جانب شهرداریها نیست و از طرفی نمی توانیم با افزایش عوارض به مردم فشار وارد کنیم.

وی تصریح کرد: در بحث ساخت و ساز با کاهش حضور سرمایه گذاران در شیراز روبه رو هستیم و بنا بر این عوارض ساخت ساز نیز در سال آینده کاهش خواهد داشت.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه از اول دی ماه سال جاری درآمدهای شهرداری شیراز با کاهش شدید مواجه شده، یادآور شد: از وضعیت پروانه های ساختمانی و حضور در نمایشگاه کیش می توانیم از وضعیت شهرداری شیراز مطلع شد.

پاک فطرت با اشاره به اینکه کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر شیراز یکی از ضعیف ترین کمیسیونهاست، گفت: با وجود پتانسیل بالای شیراز در بحث سرمایه گذاری اما کمیسیون سرمایه گذاری شورا نتوانسته است انتظارات را برآورده سازد.

وی ادامه داد: افزایش بودجه روندی دارد که باید آن را به صورت عادی طی کرد نه اینکه به یکباره تصمیم به افزایش 100 درصد بودجه گرفت.

شهردار شیراز تاکید کرد: چنانچه خواهان افزایش بودجه شهرداری هستیم باید این افزایش را در متمم بودجه لحاظ کنیم.

کوه های اطراف شیراز را از دست دادیم

در ادامه عضو دیگر شورا به عنوان مخالفت با افزایش بودجه سال آینده شهرداری، گفت: مخابرات استان برای ساختمان جدید خود حدود 12.5 میلیارد تومان به شهرداری شیراز بدهکار است اما پرداخت نمی کند.

مهدی خانی یادآور شد: اکثر ادارات شیراز به شهرداری بدهکاری دارند اما نمی شود به راحتی از آنان خواست که بدهکاری خود را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: هیچگونه مخالفتی با توسعه و پیشرفت شهر نداریم اما اعضای شورای شهر نیز نباید به صورت رویایی تصمیم گیری کنند.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه مشکلات سرمایه گذاری در این شهر بیشتر از این است که بتوانیم به راحتی آن را برطرف کنیم، گفت: کوه های اطراف شیراز را از دست دادیم و حال چنانچه بخواهیم از تغییر کاربری زمین در شیراز کسب درآمد کنیم به طور یقین باغات قصردشت را نیز از دست خواهیم داد.

خانی یادآور شد: اگر قرار است بودجه شهرداری شیراز در سال آینده دو برابر شود باید منابع اعتباری جدید را مشخص کنیم نه اینکه به فکر افزایش عوارض مردم باشیم.

وی گفت: سرمایه گذاری در این شهر مشکل دارد و حال باید به فکر راه چاره بود نه اینکه با افزایش بودجه سال آینده شهرداری شیراز مشکلات را بیشتر کنیم.

افزاش بودجه برای راحتی مردم شیراز است

اما یکی از اعضای موافق افزایش بودجه شهرداری شیراز در سال آینده نیز، گفت: مشخص است که اگر بودجه سال آینده افزایش پیدا نکند شهرداری راحتر می تواند فعالیت کند اما اولویت ما راحتی شهرداری نیست بلکه رفاه مردم شیراز است.

احمد رضا نقیب زاده تاکید کرد: وظیفه اصلی ما توجه به افق روشن برای آینده شیراز است نه اینکه به فکر کوتاه مدت باشیم.

وی تاکید کرد: بودجه شهرداری شیراز باید برای سال آینده دو برابر افزایش داده شود زیرا این پتانسیل در شیراز و شهرداری وجود دارد تا این بودجه نیز محقق شود.

شورای 9 نفر شهر شیراز پس از انجام رای گیری در زمانیکه شهردار شیراز خارج از صحن علنی حضور داشت با شش رای موافق و دو رای مخالف دستور به افزایش دو برابری بودجه سال آینده شهرداری شیراز گرفتند.